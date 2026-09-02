Las víctimas de accidente de Ascensor de Glória en Lisboa exigen respuestas un año después

Guardar

Lisboa, 2 sep (EFE).- Las víctimas y familiares de los fallecidos en el accidente del Ascensor de Gloria en Lisboa reclamaron este miércoles, en la víspera del primer aniversario, respuestas, apoyo y que se asuman responsabilidades, afeando al Ayuntamiento de la capital que solo se ha comunicado con ellos para invitarlos a un evento.

"Sabemos que la investigación aún está en curso y que las respuestas reales llevan tiempo. No pedimos a nadie que se precipite ni que saque conclusiones antes de que se conozcan los hechos. Lo que pedimos es más sencillo que eso: comunicación, transparencia, apoyo y rendición de cuentas", escribieron en una carta compartida con RTP.

PUBLICIDAD

El 3 de septiembre de 2025 el elevador de Gloria descarriló, dejando 16 muertos y decenas de heridos. Desde entonces, permanece cerrado, junto con otros elevadores de este tipo en la ciudad que están siendo evaluados para comprobar la seguridad de sus sistemas de funcionamiento.

En esta misiva, las víctimas y familiares explicaron que para la mayoría "este año no solo ha sido una cuestión de duelo, ha sido una cuestión de incertidumbre: esperar una información que nunca llega y sentir que nadie se dirige realmente a nosotros".

PUBLICIDAD

"Esto ha sido especialmente cierto para las familias que viven fuera de Portugal. A lo largo de todo un año, muchos de nosotros solo hemos recibido una comunicación directa del Ayuntamiento de Lisboa: una invitación a la inauguración del monumento conmemorativo", reprocharon.

Esto en referencia a la inauguración de un homenaje en honor de las víctimas que fallecieron en el accidente que se celebrará mañana, jueves, en un evento privado.

En la carta, las víctimas reconocen que se trata de un monumento "importante", pero le afean a las autoridades locales: "Cuando esa invitación es, en esencia, el único contacto directo que has tenido con el ayuntamiento en doce meses, es difícil no sentirse olvidado". EFE

PUBLICIDAD