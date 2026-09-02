Gobierno de Bolivia sube cupo de diésel subvencionado a pequeños productores ante reclamos

Guardar

La Paz, 2 sep (EFE).- El Gobierno de Bolivia amplió de 120 a 2.500 litros mensuales el consumo de diésel de pequeños productores con el coste subvencionado de 9,80 bolivianos (0,79 dólares al tipo de cambio vigente) para frenar los reclamos de sectores como los campesinos de Santa Cruz, que este miércoles bloquean carreteras en esa región oriental.

El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, anunció a los medios la aprobación del decreto 5698, por el que los pequeños productores agropecuarios "seguirán accediendo al diésel al precio de 9,80 bolivianos" y "podrán adquirir hasta 2.500 litros mensuales para su actividad productiva".

PUBLICIDAD

Justiniano sostuvo que "el pequeño productor (...) no debe ser considerado como un gran consumidor", sector para el cual el coste del diésel es de 18 bolivianos (1,46 dólares), de acuerdo a otro decreto del pasado 17 de agosto que retiró parcialmente la subvención de ese combustible.

El ministro mencionó que esa es "una de las principales preocupaciones" planteadas por los pequeños productores de los municipios de Yapcaní, San Julián y Cuatro Cañadas, donde esta jornada los campesinos realizan bloqueos de carreteras por 24 horas, para exigir la abrogación del decreto de agosto.

PUBLICIDAD

Justiniano anunció que en la noche viajará a Cuatro Cañadas para dialogar directamente con los campesinos movilizados y consideró que con la nueva norma, se deberían retirar las medidas de presión.

El nuevo decreto señala que los pequeños productores agropecuarios que se beneficien con el coste subvencionado "no podrán transferir bajo ningún título el diésel adquirido" y si lo hacen, "perderán el beneficio".

El pasado 17 de agosto, el Gobierno emitió el decreto 5676 que dispuso un nuevo precio para el litro de diésel sin subvención para industrias, empresas y otras entidades consideradas "clientes directos" y "grandes consumidores", para atender el abastecimiento ante las largas filas que nuevamente se registran en las estaciones de servicio.

PUBLICIDAD

La norma establece por ahora "un precio referencial" de 18 bolivianos por litro de diésel, un costo que será variable, pero que no se aplica para el sector del transporte público, ni privados con consumos menores a los 5.000 litros al mes, para los que se mantiene el precio de 9,80 bolivianos.

Sectores agroindustriales, productores y transportistas rechazan la decisión y exigen al Gobierno que abrogue la norma, con amenazas de movilizaciones pese al estado de excepción que rige desde junio.

También sectores afines al expresidente Evo Morales (2006-2019) advirtieron con protestas y este viernes prevén realizar una marcha en la ciudad central de Cochabamba.

El Gobierno ha señalado que el retiro de la subvención fue una de las condiciones planteadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) para el programa de financiación por 1.900 millones de dólares anunciado con el país.

El lunes, el presidente del país, Rodrigo Paz, afirmó que esos recursos no se usarán para subsidiar los combustibles, sino para estabilizar la economía boliviana, que está en crisis desde hace unos años. EFE

(foto)