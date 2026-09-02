Fujimori resalta trabajo conjunto de Perú, Bolivia y el FBI para capturar a líder criminal

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Lima, 2 sep (EFE).- La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, resaltó este miércoles el trabajo en conjunto de las policías de Perú y Bolivia, junto a la Oficina Federal de Investigación (FBI) de Estados Unidos, en la detención en La Paz del líder de la banda criminal peruana Los Pulpos, Jhonsson Cruz, quien será trasladado en las próximas horas a Lima para cumplir una previa cadena perpetua impuesta en su contra.

Durante una visita de trabajo a la norteña región de Piura, Fujimori informó que el ministro del Interior, César Astudillo, se ha dirigido a la surandina región Puno, fronteriza con Bolivia, para trasladar al líder de la organización criminal Los Pulpos a uno de los penales en el país.

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La mandataria declaró que la captura ha sido "un trabajo en conjunto con la Policía boliviana, con colaboración del FBI y nuestra Policía Nacional" para lograr "este gran objetivo".

En ese sentido, Fujimori saludó el esfuerzo de la Policía de ambos países y del FBI para conseguir la detención del cabecilla criminal, vinculado presuntamente al secuestro de un empresario minero el pasado domingo en la ciudad norteña de Trujillo y el asesinato de sus cuatro acompañantes por parte de un grupo que simuló un operativo policial.

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"Ante los terribles hechos en Trujillo, convocamos al ministro Astudillo y al ministro de Defensa, Rafael Belaunde, la región de Trujillo está en emergencia, por eso era importante que ambos pudiesen ir", recordó la jefa de Estado.

Sin embargo, sólo Belaunde pudo viajar de inmediato a Trujillo y ofreció una rueda de prensa el lunes en la que anunció la liberación del empresario secuestrado y la detención de cinco personas presuntamente responsables del ataque.

Fujimori aclaró que el ministro de Defensa "no ha participado de ningún interrogatorio" a los detenidos en Trujillo, como sugieren unas fotografías publicadas por la prensa, y que la investigación policial continúa, razón por la cual no puede pronunciarse más al respecto.

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No obstante, la mandataria sí afirmó que "estas personas que fueron detenidas han confesado y hay documentos firmados", al responder sobre las versiones de sus familiares de que fueron capturados en otro lugar y que no tienen vinculación con el violento secuestro.

La gobernante añadió que es muy importante tener las facultades legislativas que el Ejecutivo ha solicitado al Congreso porque les va a permitir "fortalecer la inteligencia (policial) para tener la información antes que sucedan las cosas".

En ese sentido, Fujimori explicó que esas facultades legislativas permitirán declarar grupos hostiles a las organizaciones criminales, crear una política de expulsión para migrantes en situación ilegal, el control de los penales y fortalecer el sistema de administración de justicia, entre otros temas vinculados al combate contra la criminalidad en el país.

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Sobre los pedidos de la oposición para que despida al comandante general de la Policía Nacional, Fujimori respondió que es respetuosa del estado de derecho y las normas de la Policía y las fuerzas armadas, pero que los funcionarios están siempre en evaluación. EFE