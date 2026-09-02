La robótica europea con IA se reivindica ante la competencia de China y Estados Unidos

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Bruselas, 2 sep (EFE).- Quince de los robots impulsados con Inteligencia Artificial (IA) más avanzados del mundo, entre los que se incluyen proyectos españoles, reivindicaron este miércoles su sello europeo ante la competencia de China y Estados Unidos.

Hasta 170 representantes de la industria y la investigación en robótica a nivel europeo e internacional debatieron y realizaron demostraciones con robots humanoides, cuadrúpedos o drones en una jornada organizada por la Red Europea de Excelencia en Robótica (euROBIN) en el Parlamento Europeo.

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El debate se centró en las medidas a tomar para desarrollar la robótica europea impulsada con IA y convertirla en una industria potente a nivel comunitario que sea comparable en escala e importancia a las industrias automotriz, informática o de telecomunicaciones.

En las demostraciones, los robots fueron capaces de superar obstáculos sin caerse, levantar y entregar paquetes o colaborar en la recogida de la mesa del desayuno.

El eurodiputado y anfitrión de euROBIN en el Parlamento Europeo, Axel Voss, aseguró que el encuentro demuestra que Europa "es capaz de desarrollar robótica" y reclamó que la investigación a nivel europeo genere empresas líderes en el mundo.

"Si la IA y la robótica están destinadas a definir la próxima gran revolución industrial, no debemos permitir que se repita la situación en la que las tecnologías clave se desarrollan aquí, pero se comercializan en otros lugares. Necesitamos menos barreras, mayor dinamismo y mejores condiciones para la inversión y la expansión", enumeró Voss.

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La red euROBIN destacó que "Europa sigue siendo líder mundial en investigación robótica y continúa aventajando a Estados Unidos y Asia en diversas áreas", aunque la IA está haciendo entrar a la carrera global por la robótica en una nueva fase que permite a los robots percibir, aprender y actuar en entornos físicos cada vez más complejos.

El organismo está formado por 31 organizaciones colaboradoras de 14 países y 26 ciudades europeas y cuenta con financiación de 'Horizonte Europa', el programa marco de investigación e innovación de la Unión Europea.

Uno de los robots expuestos durante esta jornada fue un dron para la entrega de paquetería diseñado por el Grupo de Robótica, Visión y Control (GRVC) de la Universidad de Sevilla.

El robot aéreo, que puede funcionar de manera autónoma también en el interior de edificaciones, es capaz de entregar paquetes en un domicilio a través de la ventana, lo que facilita la vida de personas con dificultades de movilidad.

Alejandro Suárez, profesor e investigador de la Universidad de Sevilla, destacó el liderazgo de la robótica europea "a nivel científico, de experiencia y de tecnología" ante industrias como la china, aunque reclamó a la UE una mayor financiación para competir con el gigante asiático y Estados Unidos.

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"Yo no diría que estamos por detrás de China. Yo creo que a nivel de investigación tenemos una posición de liderazgo. Pero a nivel de fabricación, de producción, en China tienen más capacidades", explicó a EFE.

El profesor e investigador también defendió que los robots pueden ser generadores de nuevas oportunidades laborales, a pesar de lo que se suele pensar.

"Los robots no quitan puestos de trabajo, al contrario: los generan y mejoran la calidad del trabajo”, zanjó Suárez.

Luca Marchionni, director de Tecnología de la empresa PAL Robotics, con sede en Barcelona, coincidió también en que China y EE.UU. "están ganando mucha velocidad" en el desarrollo de robots "a nivel de ecosistema, de suministro, de proveedores, de tecnología y de fabricación".

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Marchionni enseñó a EFE el robot humanoide 'Kangaroo', que demostró su capacidad para caminar y mantener el equilibrio mediante un algoritmo de aprendizaje por refuerzo, entrenado en una simulación física en la que la máquina ajustó su red neuronal hasta lograr desplazarse sin caer.

"En lugar de programar el robot según un modelo matemático, usamos una simulación muy realista, donde la física se simula muy bien y el robot aprende, como si fuera un gimnasio: intenta hacer pasitos hasta que tunea su red neuronal para controlar sus motores, no caerse y seguir una velocidad, un comando que le estamos diciendo", narró el ingeniero italiano. EFE

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