Infografías del miércoles 2 de septiembre de 2026

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FÚTBOL INGLATERRA - La Premier League batió su techo de gasto en un mercado veraniego con más de 4.400 millones de dólares en traspasos, tras operaciones como las de Enzo Fernández y Elliot Anderson, al Manchester City, Morgan Rogers, al Chelsea, Bradley Barcola, al Liverpool, y Sandro Tonali, al Tottenham Hotspur.

FÚTBOL INGLATERRA - La incorporación de Enzo Fernández al Manchester City, procedente del Chelsea, por 168 millones de dólares (145 millones de euros) es el fichaje más caro en la historia de la Premier League junto al de Alexander Isak por el Liverpool.

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FÚTBOL EUROPA - Las grandes ligas europeas, en 10 fichajes.

CICLISMO LA VUELTA - Previa de la 12ª de La Vuelta, de 167 km entre Vera y Calar Alto y con dos puertos de primera categoría. EFE

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