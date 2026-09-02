El voto latino se aleja de Trump en un distrito clave de EEUU para el control del Congreso

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Denver (CO), 2 sep (EFE).- El apoyo al presidente Donald Trump entre los latinos del competitivo Distrito 8 de Colorado se desplomó en el último año, según un nuevo sondeo, en un giro que podría dar ventaja a los demócratas en su batalla por recuperar en las elecciones de noviembre el control de la Cámara Baja de Estados Unidos.

Una encuesta de BSP Research entre 1.606 votantes latinos registrados en Colorado, realizada del 1 de julio al 11 de agosto para Colorado Latino Policy Agenda, encontró que en el Distrito 8 el 29 % aprueba actualmente la gestión de Trump y el 70 % la desaprueba, frente al 42 % y 54 %, respectivamente, registrados en 2025.

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"Cuando vemos que los números cambian más de diez puntos en un año, eso es bastante significativo estadísticamente", expresó Gabriel Sánchez, encuestador de BSP Research, al presentar este miércoles los resultados.

El Distrito 8, que abarca suburbios al norte de Denver y parte del condado rural de Weld, tiene la mayor concentración hispana entre los distritos congresionales de Colorado: cerca del 40 % de sus residentes son hispanos.

Entre los votantes registrados, los latinos representan el 28,5 %, unos 131.460, y el 30,1 % de los ciudadanos en edad de votar, según la organización UnidosUS.

Trump ganó el distrito por 1,8 puntos en 2024, mientras que en la elección para la Cámara el republicano Gabe Evans derrotó a la demócrata Yadira Caraveo por apenas 2.449 votos, equivalentes a 0,7 puntos, lo que convierte al electorado latino en un bloque potencialmente decisivo en las elecciones de mitad de mandato del próximo 3 de noviembre.

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La encuesta muestra que el 51 % de los latinos del distrito dice que votaría por el candidato demócrata al Congreso, y el 29 % por el republicano.

El deterioro de la opinión sobre Trump coincide con preocupaciones económicas. El 44 % de los latinos del Distrito 8 afirma que su situación financiera empeoró durante el último año y el 69 % considera que el país marcha en la dirección equivocada. El costo de vida y la inflación, los salarios y la vivienda asequible aparecen entre sus principales preocupaciones.

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El rechazo a Trump, sin embargo, no se traduce automáticamente en apoyo demócrata en Colorado: el 15 % del electorado latino del Distrito 8 continúa indeciso, una proporción muy superior al margen de 0,7 puntos que decidió la elección legislativa de 2024.

La encuesta incluyó una sobremuestra de 288 votantes latinos del distrito, con un margen de error de 5,8 puntos porcentuales, mientras que el margen de error de la muestra estatal es de 2,4 puntos. EFE