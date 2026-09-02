El Nikkei cae más de un 2 % en la apertura lastrado por la escalada en Oriente Medio

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Tokio, 2 sep (EFE).- El principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, bajó más de un 2 % en la apertura de este miércoles, lastrado por la escalada del conflicto en Oriente Medio entre Estados Unidos e Irán, que ha encarecido los precios del combustible.

Diez minutos después del inicio de la sesión, el indicador, que agrupa a los 225 títulos más representativos del mercado japonés, caía un 2,22 %, restando 1.469,67 puntos hasta ubicarse en 64.745,67 enteros.

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El índice más amplio Topix, que incluye a las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, cedía un 1,54 %, o 64,57 puntos, hasta las 4.117,29 unidades.

Las caídas eran generalizadas entre las principales empresas del parqué tokiota, siguiendo la tendencia de la sesión previa en Wall Street.

El fabricante de memorias japonés Kioxia se dejaba más de un 1 %, y Fujikura, que fabrica cables eléctricos para centros de datos y se ha beneficiado del entusiasmo por la inteligencia artificial (IA), bajaba más de un 2 %.

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Además, el grupo de telecomunicaciones e inversión SoftBank, que ha apostado fuerte por la IA con inversiones multimillonarias en OpenAI, el creador de ChatGPT, caía más de un 4,5 %.

El principal fabricante de vehículos japonés, Toyota, bajaba algo más de un 2 %, mientras sus rivales Honda y Nissan se dejaban un 1,6 % y un 3 %, respectivamente.

El mayor banco de Japón, MUFG, perdía cerca de un 0,7 %, y el referente de la electrónica y el entretenimiento Sony cedía casi un 1,5 %. EFE