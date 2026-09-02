El Museo Latino de EE.UU. tendrá su sede en la Explanada Nacional de Washington

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Nueva York, 1 sep (EFE).- El director del Museo Nacional del Latino Estadounidense (NMAL en inglés), Jorge Zamanillo, celebró este martes que la institución tendrá su sede permanente en el edificio de las Artes y las Industrias del complejo Smithsonian ubicado en la Explanada Nacional de Washington DC.

"Hoy supone un gran hito eparaun sueño y un esfuerzo que llevan forjándose décadas", dijo Zamanillo en la cuenta del NMAL en Instagram, donde destacó que el hogar oficial del museo "sitúa la historia de los latinos en EE.UU. en el centro de la Explanada Nacional y de la historia estadounidense".

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"No podemos estar más emocionados de seguir construyendo el rico legado de este edificio histórico y transformarlo en un museo de última generación que celebra la historia, la cultura y las contribuciones de los latinos en EE.UU", agregó.

El proyecto del NMAL, dedicado a resaltar y preservar la huella que la comunidad de origen hispano ha dejado en el país, ha estado paralizado durante meses por la escasez de fondos al verse atrapado en la cruzada del Gobierno del republicano Donald Trump contra universidades e instituciones culturales.

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Trump recortó en 2025 la financiación de los programas del Instituto Smithsonian, el mayor entramado museístico y educativo del mundo, bajo acusaciones de que promovía "el adoctrinamiento ideológico" y los "relatos divisivos" de la historia estadounidense, y despidió a los líderes de varias de sus entidades.

El Consejo de Regentes del Smithsonian eligió el lunes por la noche el edificio del siglo XIX que acogerá el NMAL, concluyendo un proceso de selección en el que barajaban espacios controlados por el Servicio de Parques Nacionales, que hubieran exigido la aprobación del Congreso, de mayoría republicana. EFE

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