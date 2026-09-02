Cirsa y la italiana Lottomatica anuncian su fusión para crear un gigante del sector del juego

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Cirsa y el grupo italiano Lottomatica han suscrito un contrato vinculante para llevar a cabo una fusión transfronteriza intracomunitaria, por la que Cirsa será absorbida por Lottomatica, dando lugar a un gigante mundial del sector del juego y las apuestas deportivas, según ha informado este miércoles la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El fondo estadounidense Blackstone, accionista mayoritario de Cirsa, ha suscrito el contrato de fusión a efectos de asumir determinados compromisos, entre los que se encuentra el de votar a favor de la fusión en la junta general de Cirsa que se convoque para su aprobación.

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Como consecuencia de esta operación, los accionistas de Cirsa recibirán, en canje por sus acciones, 0,668 nuevas acciones de Lottomatica de nueva emisión por cada acción de Cirsa de la que sean titulares.

Conforme a la ecuación de canje indicada, las acciones representativas del 100% del capital social actual de Cirsa representarían, aproximadamente, un 32,5% del capital social de Lottomatica una vez sea efectiva la fusión.

Además, con carácter previo a la ejecución de la fusión, se prevé la distribución por parte de Cirsa a sus accionistas de un dividendo extraordinario con cargo a prima de emisión de, aproximadamente, 262 millones de euros.

Las acciones de Lottomatica continuarán admitidas a negociación en Euronext Milan, en la Bolsa italiana, y se espera que empiecen a cotizar en las Bolsas de Valores españolas a partir de la fusión.

Cirsa ha explicado que la efectividad de la fusión está sujeta a ciertas condiciones suspensivas, incluyendo, entre otras, la aprobación de la operación por las respectivas juntas generales de las dos compañías, la obtención de las autorizaciones regulatorias preceptivas, y que el porcentaje del capital social de Cirsa representado por las acciones titularidad de los accionistas que ejerciten el derecho de enajenación no supere el 5%.

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Se espera que la fusión entre Cirsa y Lottomatica sea efectiva en el segundo trimestre de 2027.