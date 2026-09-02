Albares dice que la UE no puede abandonar al Líbano tras salida de misión de la ONU

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Newtownmountkennedy (Irlanda), 2 sep (EFE).- El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, afirmó este miércoles que la Unión Europea (UE) no puede "dejar abandonado" al Líbano cuando concluya a finales de este año la misión de la ONU en ese país, FINUL, y recalcó la necesidad de una misión comunitaria.

"No podemos dejar al Líbano abandonado, mucho más con esta violencia que en estos momentos está sufriendo y esta guerra sin fin que está llevando a cabo Israel; tampoco podemos dejar al Líbano en manos de Hizbulá", dijo a EFE Albares a su llegada a una reunión informal de ministros de Asuntos Exteriores de la UE.

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Albares insistió en que hay que "crear un Gobierno y un Estado fuerte" en el Líbano que "pueda desarmar a Hizbulá", y dejó claro que "para eso es necesaria una misión".

"Yo llevo ya varios meses pidiendo que la Unión Europea se involucre en esa misión y desde luego España, igual que ha hecho todos estos años, seguirá apostando, participando y ayudando al pueblo libanés y a la paz en Oriente Medio", señaló, sobre la próxima operación que prepara la UE en ese país.

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El ministro español dijo que los detalles todavía se están decidiendo en el seno de la UE, pero recalcó que la posición de España ha sido "muy clara desde el primer momento", y recordó la participación de España en FINUL "todos estos años".

Los ministros de Defensa de la UE, en la reunión informal que celebraron el martes también en el complejo de lujo Druids Glen, al sur de Dublín, continuaron afinando los detalles de una nueva misión civil en el marco de su Política Común de Seguridad y Defensa (PCSD) para apoyar a las Fuerzas Armadas de el Líbano.

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La jefa de la diplomacia comunitaria, Kaja Kallas, confió al término del encuentro en que se pueda poner en marcha en octubre próximo.

Su objetivo sería reforzar las Fuerzas Armadas y la capacidad del Estado del Líbano, así como asesorar y formar a efectivos, entre otras cosas, en materia de seguridad fronteriza y marítima.

En cualquier caso, dejó claro que, con esa nueva misión, "la UE no pretende sustituir a la FINUL", sino que está "invirtiendo en la capacidad del Líbano para garantizar su propia seguridad".

Irlanda, España y Austria ya presentaron una propuesta por escrito sobre la posibilidad de una misión civil con un componente de protección de las Fuerzas Armadas y apoyo al Gobierno", y otro componente "civil y de formación", recordó la víspera la ministra irlandesa de Exteriores y Defensa, Helen McEntee. EFE

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