Registran dos sismos de magnitudes 3,2 y 3,7 en la costa y los andes de Ecuador.

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Quito, 2 sep (EFE).- Dos sismos de magnitudes 3,2 y 3,7 se registraron este miércoles en Ecuador, en la provincia costera del Guayas y en la andina del Cañar, sin que hasta el momento se haya informado de víctimas o daños materiales.

Según el Instituto Geofísico, el sismo del Guayas ocurrió a las 00:07 hora local (05:07 GMT) a 2,09 grados de latitud sur y a 79,20 grados de longitud oeste.

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De acuerdo a la fuente, el temblor ocurrió a una profundidad de 23 kilómetros y a 12,58 kilómetros de la localidad de Bucay.(Guayas).

A las 02:02 hora local (07:02 GMT) se registró el sismo de magnitud de 3,7 a una profundidad de 52 kilómetros y a 2,36 grados de latitud sur y 79,32 grados de longitud oeste.

Este temblor se localizó a 6,67 kilómetros de la localidad de La Troncal (Cañar).

Ecuador se encuentra en el Cinturón o Anillo de Fuego del Pacífico, que concentra algunas de las zonas de subducción más importantes del mundo y es escenario de una fuerte actividad sísmica.

Además de Ecuador, el Cinturón, que tiene forma de herradura, comprende a una gran cantidad de países tales como Chile, Argentina, Bolivia, Perú, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, México, Estados Unidos y Canadá. EFE