Hungría se solidariza con Alemania y dice que Rusia es cada vez más peligrosa para Europa

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Budapest, 2 sep (EFE).- El nuevo Gobierno de Hungría considera que las actividades rusas, como el ataque híbrido con drones en el aeropuerto de la ciudad alemana de Leipzig, del que el Gobierno germano responsabiliza a Moscú, son cada vez más peligrosas y suponen una seria amenaza para Europa.

"Los incidentes ocurridos recientemente en Alemania muestran un patrón de un comportamiento cada vez más peligroso e imprudente, que supone una seria amenaza para la seguridad y la resiliencia europeas", señaló la ministra de Exteriores de Hungría, Anita Orbán, en la red social X.

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Fue la segunda vez en una semana que el Ejecutivo del primer ministro conservador Péter Magyar se desmarcó con contundencia de las posturas prorrusas del anterior jefe de Gobierno, el ultranacionalista Viktor Orbán.

La semana pasada Magyar afirmó que el comportamiento de Rusia "es una amenaza para Hungría, Europa y el orden mundial".

Su ministra de Exteriores afirmó ahora que Budapest observa "con profunda preocupación" el aumento y la intensidad "de las actividades híbridas rusas en suelo europeo".

En este mismo contexto, la líder de la diplomacia húngara expresó su plena solidaridad con Alemania y agregó que Hungría "está dispuesta a apoyar a su socio en la lucha contra las amenazas híbridas".

Para ello, prosiguió la ministra, es "más importante que nunca" reforzar la unidad y preparación conjunta de la Unión Europea (UE) y la OTAN en este ámbito.

En su campaña ante las elecciones legislativas de abril, Magyar prometió romper con la política prorrusa de Orbán y reforzar las relaciones con sus socios europeos.

El anterior ministro de Exteriores, Péter Szijjártó, se consideró un "amigo" de su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, con quien se entrevistó numerosas veces en Moscú, después de que Rusia atacara Ucrania en 2022 y según informaciones desveladas en abril, incluso llegó a hablar por teléfono durante pausas en consejos europeos. EFE

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