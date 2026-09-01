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Polonia investiga como terrorismo con "conexión rusa" el incendio de una fábrica de drones

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Cracovia (Polonia), 1 sep (EFE).- El viceministro polaco de Interior y Administración, Czesław Mroczek, afirmó este martes que hay indicios de sabotaje en el incendio de la fábrica de drones de defensa ocurrido el lunes en Skarżysko-Kamienna (sur), y aseguró que la conexión rusa es "evidente".

En declaraciones a la emisora RMF FM, Mroczek dijo que "llevamos varios años lidiando con actos de sabotaje, no solo en nuestro país, sino en toda Europa, principalmente en países que apoyan a Ucrania, con el objetivo de impedir que estas sociedades y países la apoyen" y reiteró que "la conexión" del Kremlin con el incendio de la fábrica "es evidente".

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Según el viceministro, las cámaras de seguridad grabaron a un enmascarado colándose e instalando un artefacto explosivo con material inflamable en las instalaciones de WB Electronics, una empresa de diseño y fabricación de drones militares.

El incendio comenzó poco después de la medianoche del lunes y destruyó por completo una nave de almacenamiento y de producción del complejo.

Aunque no se registraron víctimas al estar la fábrica cerrada y vacía, la fiscalía estima las pérdidas en un mínimo de cuatro millones de euros.

La Fiscalía Nacional de Polonia, en colaboración con la Agencia de Seguridad Interna (ABW) y el Servicio de Contrainteligencia Militar, afrontan la investigación bajo la premisa de delito de terrorismo y de colaboración con inteligencia extranjera.

La fábrica afectada pertenece a WB Group, uno de los mayores grupos privados de defensa de Polonia, especializado en drones, sistemas de mando, radios y munición merodeadora como la familia Warmate.

Esta empresa iba a presentar sus últimos productos en la feria internacional de armamento MSPO de Kielce, y planeaba presentar el Gladius II, su nuevo sistema propulsado a chorro descrito por la propia empresa como "un sistema no tripulado de nueva generación con alcance de cientos de kilómetros, gran velocidad y firma radar reducida".

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En agosto, fue detenido en Varsovia un ciudadano ruso acusado de planear el asesinato de un ucraniano-estadounidense, y también a un ucraniano sospechoso de un intento de atentado con explosivos contra una figura del sector armamentístico ucraniano.

Ambos casos se suman a una serie reciente de detenciones por sabotaje y acciones encubiertas atribuidas por el Gobierno a Rusia. EFE

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