Naciones Unidas acompaña a Honduras para hacer frente a la sequía a causa de El Niño

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Tegucigalpa, 1 sep (EFE).- El representante del Sistema de las Naciones Unidas, Alejandro Álvarez, dijo este martes que el organismo está acompañando a Honduras ante la severa sequía que sufren varias regiones del país a causa del fenómeno El Niño.

"Nosotros, desde las Naciones Unidas, a través de las distintas agencias que la componen, estamos acompañando al Gobierno nacional, a los gobiernos locales, a la ciudad del Distrito Central (la capital, Tegucigalpa) para poder alcanzar a todas las personas más vulnerables", indicó Álvarez.

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El funcionario de la ONU dio esas declaraciones luego de una reunión con el presidente hondureño, Nasry Asfura, en la que también participaron otros representantes de la comunidad internacional, de la que dijo que "está mostrando su solidaridad con el país porque la situación lo amerita".

En algunas zonas del sur, este, centro y oeste de Honduras el cien por ciento los cultivos, principalmente granos básicos como maíz y frijol, se han perdido por la falta de lluvias, y se teme que la situación vuelva si la sequía continúa, porque podría dañar las cosechas previstas para finales del año.

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Álvarez señaló que en la reunión con Asfura, los miembros de su gabinete y el alcalde de la capital, Juan Diego Zelaya, hubo una exposición sobre la situación de 213 municipios que están bajo alerta por "la ausencia de lluvias, la afectación y el impacto que eso tiene en la alimentación, en la salud, en la producción en general, sobre todo en las familias más vulnerables".

"Yo quiero decir en nombre de las Naciones Unidas y también en nombre de la Red Humanitaria de Honduras, que esta información que hemos recibido hoy es el producto de un trabajo en el terreno (...) se ha ido al detalle en cada uno de estos municipios", recalcó.

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El secretario de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), Reinaldo Sánchez, dijo que la comunidad internacional conoció lo que el Gobierno está haciendo para salir adelante en cada uno de los cuatro ejes de gestión integral de la sequía y la seguridad alimentaria, llevando alimentos a las familias que más lo necesitan.

Agregó que la asistencia se extiende a afectados que tienen ganadería de subsistencia y un proyecto de perforación de pozos, y la recuperación de otros que han quedado abandonados para tener acceso al agua.

El alcalde de Tegucigalpa señaló que la comunidad internacional conoció sobre los daños que sufre la capital, donde rige un fuerte racionamiento de agua, y se confirmó el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Agencia Japonesa de Cooperación Internacional (JICA) para la negociación de un préstamo de 150 millones de dólares.

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El CAF - Banco de Desarrollo de América Latina y otros cooperantes también han mostrado interés en dar ayudas humanitarias para "sobrellevar de la mejor manera esta crisis hídrica, de sequía, alimentaria y sanitaria que estamos viviendo en el país", indicó Zelaya. EFE