La actividad económica de Nicaragua crece 3,6 % en el primer semestre de 2026

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San José, 1 sep (EFE).- El Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) de Nicaragua acumuló una variación del 3,6 % en el primer semestre de este año, según un informe divulgado este martes por el Banco Central.

El IMAE es un indicador que mide los diecisiete principales sectores de la actividad económica de un país y es utilizado para la toma de decisiones de inversión.

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El Banco Central de Nicaragua precisó que la variación en junio se ubicó en 1,8 %, en relación al mismo mes del año anterior, y que la variación promedio anual se situó en 4,9 %.

Las actividades con mayores crecimientos en junio fueron energía y agua (17,9 %), construcción (11,3 %), hoteles y restaurantes (8,6 %), pecuario (7,8 %), transporte y comunicaciones (6,8 %), comercio (4,9 %), y otros servicios (6,8 %), detalló el emisor.

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Por su parte, se registraron disminuciones en explotación de minas y canteras (-15,5 %), industria manufacturera (-4 %), pesca y acuicultura (-3,2 %), administración pública y defensa (-3 %), y silvicultura y extracción de madera (-0,8 %), de acuerdo con la información.

La disminución en explotación de minas y canteras se debió a la menor extracción de oro, principalmente, explicó la entidad monetaria.

Para 2026, el Banco Central de Nicaragua estima un crecimiento económico de entre un 3,5 % y un 4,5 %, con una inflación anual que oscilará entre un 2,5 % y un 3,5 %.

El producto interno bruto (PIB) de Nicaragua creció el 4,9 % en 2025, según cifras oficiales. EFE