Agencias

La actividad económica de Nicaragua crece 3,6 % en el primer semestre de 2026

Guardar

San José, 1 sep (EFE).- El Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) de Nicaragua acumuló una variación del 3,6 % en el primer semestre de este año, según un informe divulgado este martes por el Banco Central.

El IMAE es un indicador que mide los diecisiete principales sectores de la actividad económica de un país y es utilizado para la toma de decisiones de inversión.

PUBLICIDAD

El Banco Central de Nicaragua precisó que la variación en junio se ubicó en 1,8 %, en relación al mismo mes del año anterior, y que la variación promedio anual se situó en 4,9 %.

Las actividades con mayores crecimientos en junio fueron energía y agua (17,9 %), construcción (11,3 %), hoteles y restaurantes (8,6 %), pecuario (7,8 %), transporte y comunicaciones (6,8 %), comercio (4,9 %), y otros servicios (6,8 %), detalló el emisor.

PUBLICIDAD

Por su parte, se registraron disminuciones en explotación de minas y canteras (-15,5 %), industria manufacturera (-4 %), pesca y acuicultura (-3,2 %), administración pública y defensa (-3 %), y silvicultura y extracción de madera (-0,8 %), de acuerdo con la información.

La disminución en explotación de minas y canteras se debió a la menor extracción de oro, principalmente, explicó la entidad monetaria.

Para 2026, el Banco Central de Nicaragua estima un crecimiento económico de entre un 3,5 % y un 4,5 %, con una inflación anual que oscilará entre un 2,5 % y un 3,5 %.

El producto interno bruto (PIB) de Nicaragua creció el 4,9 % en 2025, según cifras oficiales. EFE

Últimas Noticias

Silvio Rodríguez, eterno trovador revolucionario, enternece al Liceu de Barcelona

Infobae

Más de 180 figuras de Hollywood defienden a Mark Ruffalo tras acusaciones de Paramount

Infobae

Startup uruguaya Guska es seleccionada para integrar la aceleradora MassBio Drive

Infobae

Naciones Unidas acompaña a Honduras para hacer frente a la sequía a causa de El Niño

Infobae

Guatemala y Belice preparan, con apoyo de OEA, la fase final de su diferendo territorial

Infobae