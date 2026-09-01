La metamorfosis de Raphinha, el ‘9’ inesperado que encandila a Flick

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Barcelona, 01 sep (EFE).- Pocos delanteros han experimentado una metamorfosis futbolística como la del brasileño Raphael Dias ‘Raphinha’, que en 2022 llegó al Barcelona como extremo derecho para, dos temporadas después, brillar en la banda izquierda bajo las órdenes de Hansi Flick, quien ahora, en los primeros compases de la temporada 2026-27, lo ha convertido en un ‘9’ indiscutible.

El atacante de Porto Alegre ha asumido con naturalidad su nueva posición con un rendimiento extraordinario. Ya es el máximo goleador de la competición doméstica, con cinco dianas, una más de las que suma el madridista Kylian Mbappé.

Sus excelentes cifras en la punta de ataque han sorprendido a muchos, pero no a Hansi Flick, su principal valedor y figura clave que explica el crecimiento exponencial del brasileño. "Es un jugador de clase mundial", resumió el técnico alemán tras el doblete de su pupilo en la goleada frente al Rayo Vallecano (5-2).

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Y es que sin Flick, difícilmente se entenderían los pasos agigantados que ha dado Raphinha para convertirse en uno de los atacantes más determinantes del viejo continente.

De ser un jugador discutido por el exigente público del Spotify Camp Nou tras dos primeras temporadas irregulares en su juego, pero con unas cifras notables siendo un extremo -20 goles y 25 asistencias-, pasó a erigirse en indiscutible en la primera temporada del técnico germano (2024-25), que lo situó en la punta izquierda del ataque azulgrana.

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Flick no escuchó los ‘cantos de sirena’ que aconsejaban el traspaso del jugador en verano de 2024. Y Raphinha respondió en el terreno de juego, siendo un atacante indetectable y una pieza indispensable en la presión defensiva.

Los 34 goles y 26 asistencias del brasileño fueron fundamentales para que el Barcelona conquistara el triplete nacional en la temporada 2024-25, un curso en el que dejó atrás las dudas que había generado el precio de su fichaje: 55 millones de euros más variables.

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Las lesiones frenaron el curso pasado la progresión de uno de los capitanes del Barça. Hasta cuatro dolencias sufrió el jugador de Porto Alegre. La tercera de ellas fue en un amistoso con la selección brasileña a finales de marzo, justo cuando el Barça se jugaba su futuro en la 'Champions'.

Raphinha cerró la temporada de clubes con 21 tantos y 8 asistencias en 33 partidos y afrontaba el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá con el objetivo de recuperarse de un curso irregular para ser uno de los líderes de la 'canarinha'.

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Sin embargo, otra inoportuna lesión muscular en el duelo de la segunda jornada de la fase de grupos frente Haití le apartó de la cita mundialista. Se perdió los partidos contra Escocia y Japón, y, pese a entrar en la convocatoria, no pudo ayudar a su equipo en los octavos de final contra Noruega, en el que el combinado entrenado por Carlo Ancelotti cayó eliminado.

Tras el Mundial, ‘Raphinha’ ha hecho un ‘reset’ y ha empezado el curso recordando al futbolista que se desató hace dos años, aunque esta vez ejerciendo de ‘9’, una posición desconocida para él.

Ante la imposibilidad de fichar al internacional argentino del Atlético de Madrid Julián Álvarez, Flick ha apostado por su hombre de confianza en el vestuario para ocupar la posición de delantero centro.

A su vez, le ha dado provisionalmente la capitanía del primer equipo, algo que ha asumido de la misma manera con la que golea en una posición que no es la suya.

La temporada es muy larga, pero visto lo visto en las primeras jornadas, parece difícil que su compatriota, Gabriel Jesús, incorporado en los últimos días del mercado para reforzar la punta de ataque, pueda discutir la jerarquía del '9' inesperado del Barça.

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Víctor Martí