Rotaciones y gestión, la receta de Mourinho en el Real Madrid

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Óscar Maya Belchí

Madrid, 31 ago (EFE).- El Real Madrid pasó el primer partido de la temporada con dificultad, salvado por Carlos Espí, y caminó con viento a favor y superioridad en el estadio Bernabéu. En la segunda mitad ante la Real Sociedad y los 90 minutos contra el Málaga. Dos goleadas con cinco cambios en el once titular y, sobre todo, gestión.

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El domingo, a excepción de Marc Cucurella en el lateral izquierdo, el once del Real Madrid podría haber sido el mismo que la temporada pasada. Sin embargo, la puesta en escena fue bien distinta.

“Es importante que la gente se lo haya pasado bien”, señaló Jose Mourinho en rueda de prensa tras golear 4-0 al Málaga.

Una diversión que no fue habitual la pasada temporada. Año que ‘Mou’ insiste en dejar atrás. Con el encontronazo entre Valverde y Tchouaméni, la posiciones de Fede y Bellingham, el rol de Vinícius, la confianza en Huijsen… el portugués va construyendo su equipo olvidando el pasado.

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No quiere ataduras y sí gestionar sus efectivos. Los quiere a todos. La receta que llevó a Carlo Ancelotti al éxito, pero que caducó hace dos temporadas en la que, tras la llegada de Kylian Mbappé, los roles cambiaron y, más tarde, ni Xabi Alonso ni Álvaro Arbeloa pudieron enderezar.

Esto dio pie a la llegada de un Mourinho que prioriza ganarse el favor de sus jugadores, la gestión de egos y cariño; muestra de ello principalmente con Vinícius, quien fue protagonista la pasada temporada por su tumultuosa y lejana relación con Xabi Alonso, escenificada en un clásico en el Santiago Bernabéu que cambió todo.

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Para Mourinho, ‘Vini’ es uno de los suyos. Y le defenderá a ultranza. También lo gestiona teniendo en cuenta que necesita y echa de menos el cariño de su afición. En el primer partido en el Bernabéu, ‘Vini’ sólo fue sustituido tras marcar gol, acabó con ligeros pitos hacia su actuación y lo cambió en una sonora ovación. Y ante el Málaga buscó ese gol, no lo logró y completó todo el encuentro; yéndose con una asistencia a Arda Güler en el tiempo añadido.

El costado izquierdo es de Vinícius. Sin duda. Y de ahí ha salido Bellingham, alejado de la banda y ocupando carriles centrales.

“He pactado con él que mi modo de verle era no verle defender como casi un segundo lateral izquierdo. En el partido que ganamos con el Benfica explotamos mucho esa situación. Ahora hemos organizado el equipo de otro modo, donde sabe perfectamente qué tiene que hacer”, dijo en rueda de prensa Mourinho después de un nuevo gol de Bellingham.

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El inglés reconoció tras el partido que es más feliz. Y lo es porque tiene “libertad” y está más cerca del gol. El ‘viejo’ Jude, ese que marcó 23 tantos en su primera temporada en el Real Madrid. Ya lleva dos -uno de este domingo no le contó ya que su remate de cabeza que provocó el tanto acabó siendo en propia puerta de Alfonso Herrero- y dos asistencias.

Confianza a sus futbolistas, un debe del Real Madrid en los últimos tiempos, escenificado también en Huijsen y Camavinga.

De este último aseguró Mourinho, tras su primera titularidad, que, aunque “no sea muy querido”, había hecho “un partidazo”.

También de Huijsen, al que convenció para que llegase al Roma, cuando era entrenador del conjunto italiano, cedido procedente del Juventus de Turín. Dos años y medio después se han reencontrado.

La mejor noticia posible para un central que se quedó sin jugar el Mundial con España en la última convocatoria por su bajo rendimiento en el Real Madrid tras haber sido habitual en las convocatorias previas.

‘Mou’ destacó las cualidades con balón de su central, pero recordó que a él le importa la “contundencia” y “ganar duelos” en dicha demarcación, ponderando su evolución en estas dos facetas.

Con esta receta goleó el Real Madrid al Málaga 4-0 con un once titular con diez jugadores que olvidan su pasado, como Mourinho, para hacer borrón y cuenta nueva en busca de volver a ganar los títulos que se han resistido los dos últimos años. EFE

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