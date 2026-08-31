LG presenta ThinQ Claw, un asistente conversacional que coordina electrodomésticos y servicios del hogar inteligente

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LG Electronics ha anunciado ThinQ Claw, un agente conversacional que coordina electrodomésticos y servicios en su ecosistema de hogar inteligente, para ofrecer a los usurarios una gestión más personalizada del hogar inteligente.

ThinQ Claw, basado en OpenClaw, amplía la oferta de LG AI Home con una experiencia basada en un agente de IA por chat de texto que interpreta lo que el usuario quiere lograr para ejecutar tareas mediante la interacción entre plataformas y dispositivos.

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Este nuevo asistente está integrado en los electrodomésticos inteligentes de LG pero también se puede conectar con herramientas como el calendario, lo que le permite analizar la información del usuario en su conjunto y no como hechos aislados.

Esto se traduce en que puede sugerir y poner en marcha acciones adaptadas tanto a las preferencias individuales como a la exigencia del momento: desde ajustar los electrodomésticos de la cocina al recibir invitados, hasta regular el climatizador y la purificación del aire antes de volver a casa, como explica en una nota de prensa.

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La compañía también ha destacado que el asistente comprende lenguaje natural, de tal forma que no es necesario configurar automatizaciones complejas, y basta con comunicar planes o estados a través de una conversarión. A ello se suma la capacidad del sistema para aprender de los gustos de cada persona para ajustar su respuesta de forma continuada.

LG presentará ThinQ Claw en la feria IFA 2026, que se celebra en Berlín (Alemania) del 4 al 8 de septiembre. En ella también anunciará la llegada a Europa de LG ThinQ Pro. Esta herramienta, concebida para hogares y espacios comerciales, permite administrar eficientemente instalaciones y dispositivos, llevando el enfoque conectivo de LG a entornos profesionales y compartidos.

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Además, la arquitectura de seguridad LG Shield protege el conjunto de electrodomésticos, servicios y datos de los usuarios en todo el ecosistema, garantizando un entorno digital fiable.

Igualmente, LG destacará la flexibilidad de su ecosistema impulsado por Homey, la plataforma de domótica desarrollada por Athom (empresa adquirida por LG en 2024), que controlar desde un único cuadro de mando equipos de múltiples fabricantes.