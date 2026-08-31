Irán advierte de que EEUU "debe aprender una importante lección" tras sus bombardeos contra la isla de Larak

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Las autoridades de Irán han advertido este lunes de que Estados Unidos "debe aprender una importante lección" tras sus recientes bombardeos contra la isla de Larak, los primeros en cerca de un mes y que han dejado al menos dos muertos, según el balance oficial facilitado desde Teherán.

"Los extranjeros deben ser excluidos de esta región y deben aprender una importante lección para que no repitan sus agresiones contra nuestro país", ha señalado el viceministro de Exteriores para Asuntos Legales e Internacionales, Kazem Qaribabadi, en declaraciones a la cadena de televisión pública iraní, IRIB.

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"Vemos esta agresión en el marco de una agresión militar contra nuestro país y, naturalmente, como han demostrado las valientes Fuerzas Armadas, cualquier ataque contra la integridad territorial, a cualquier nivel, recibirá una respuesta decisiva", ha destacado.

Horas antes, el presidente iraní, Masud Pezeshkian, había señalado que Teherán "no busca una guerra", si bien ha reiterado que "dará una respuesta decisiva" a cualquier ataque. "No nos quedaremos de brazos cruzados ante la agresión y daremos una respuesta decisiva", zanjó.

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El Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM), que coordina a las fuerzas militares norteamericanas en Oriente Próximo, ha reivindicado en las últimas horas una "acción limitada y precisa" dirigida contra "unidades de minado de la Guardia Revolucionaria Islámica que representaban una amenaza inminente", tachando de "absolutamente falso" que tal acción pueda constituir un "acto de agresión".

En respuesta, las fuerzas iraníes han asegurado haber lanzado ataques contra cazas de Estados Unidos en las bases aéreas Rey Huseín y Al Azraq, ambas en Jordania, así como contra helicópteros y tropas estadounidenses en la base de Al Minhad, sita en Emiratos Árabes Unidos (EAU).

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