El vicepresidente de Guinea Ecuatorial amenaza con demandar a quien lo acuse de corrupción

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Nairobi, 31 ago (EFE).- El vicepresidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Nguema Obiang, aseguró que emprenderá "acciones judiciales" contra quien difunda "acusaciones falsas, calumnias o injurias" contra él acusándolo de corrupción y otros delitos, tras ser objeto de juicios en el pasado en varios países por ese tipo de infracciones.

"He tomado la decisión de emprender acciones judiciales contra toda persona que, desde Guinea Ecuatorial o desde el extranjero, haya difundido acusaciones falsas, calumnias o injurias contra mi persona", afirmó el dirigente, conocido popularmente como Teodorín, en la red social X.

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"Quien me atribuya actos de corrupción, delitos o cualquier otra conducta ilícita tendrá que sostener sus acusaciones ante la Justicia y presentar las pruebas", añadió a última hora del domingo el también hijo del jefe de Estado ecuatoguineano, Teodoro Obiang.

El vicepresidente destacó que, antes de ejercer cargos públicos, ya obtenía sus propios ingresos del sector privado, así que quien afirme que su patrimonio proviene de la corrupción debe "demostrarlo".

"Las redes sociales no deben convertirse en tribunales donde cualquiera acusa, condena y destruye reputaciones", aseveró.

Pese a estas afirmaciones, Nguema Obiang ha sido investigado y acusado de corrupción en numerosas ocasiones en el pasado.

La Justicia francesa lo condenó en 2017 a tres años de cárcel exentos de cumplimiento, 30 millones de euros de multa y la confiscación de numerosos bienes por blanqueo de capitales, en un veredicto confirmado en 2020 y declarado definitivo en 2021.

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En 2014, Teodorín llegó a un acuerdo extrajudicial con el Departamento de Justicia de EE.UU. para cerrar una demanda civil por lavado de dinero procedente de la malversación de fondos públicos, por el cual el dirigente ecuatoguineano evitó una condena pero aceptó pagar más de 30 millones de dólares con la venta de activos como una mansión en Malibú, un coche Ferrari y recuerdos de Michael Jackson.

También Suiza abrió investigaciones en 2016 contra el dirigente africano y otras dos personas por los mismos delitos, en una causa que la Fiscalía de ese país europeo archivó en 2019, tras un acuerdo por el que se subastaron 25 coches de lujo incautados.

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En los países citados la Justicia dictó que parte o la totalidad de los fondos obtenidos con los decomisos y subastas debían destinarse a ayudar a la población ecuatoguineana.

Asimismo, el Reino Unido impuso en julio de 2021 sanciones contra el vicepresidente, entre otros individuos, por su implicación en la desviación de fondos estatales a sus cuentas bancarias personales, contratos corruptos y sobornos.

Estados Unidos también ha impuesto sanciones contra él.

Desde su independencia de España en 1968 Guinea Ecuatorial está considerada por organizaciones defensoras de los derechos humanos uno de los países más corruptos y represivos del mundo.

Teodoro Obiang, de 84 años, gobierna el país con mano de hierro desde 1979, cuando derrocó a su tío Francisco Macías en un golpe de Estado, y es el presidente que lleva más tiempo en el poder del mundo. EFE

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