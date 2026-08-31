El presidente de irán afirma que responderán a las agresiones contra su país

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Redacción internacional, 31 ago (EFE).- El presidente iraní, Masud Pezeshkian, dijo este lunes que su país "no busca la guerra" pero que responderá a las "agresiones", tras los ataques cruzados registrados esta noche entre Estados Unidos e Irán.

"No buscamos la guerra, y este es el mensaje claro que hemos transmitido al mundo (...) pero jamás nos quedaremos de brazos cruzados ante las agresiones y responderemos de manera contundente", dijo Pezeshkian en Teherán antes de partir a Kirguistán, donde asistirá a la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS), recoge la agencia oficial Fars.

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El dirigente político remarcó que la "inestabilidad" en la región no beneficia a ningún país y que ello supone "un desafío para todos".

Las declaraciones del presidente iraní fueron precedidas por el ataque ejecutado por Estados Unidos sobre la isla iraní de Larak, en la primera acción militar lanzada por Estados Unidos contra Teherán en aproximadamente un mes.

Las fuerzas militares estadounidenses llevaron a cabo un ataque "de precisión" contra dos plataformas para disparar cohetes cargados con minas marinas que Teherán se preparaba para lanzar al estrecho de Ormuz, según confirmó el Comando Central de EE.UU. (CENTCOM).

El CENTCOM dijo en un mensaje en su cuenta de X que la colocación de minas por parte de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) representaban "una amenaza inminente" en el estrecho de Ormuz.

"En esencia, Irán generó la amenaza y el ejército estadounidense la eliminó para proteger a los marinos civiles, al transporte marítimo comercial y al libre flujo del comercio mundial", añadió.

Por su parte, la Guardia Revolucionaria aseguró haber respondido con un ataque contra dos bases estadounidenses en Jordania como represalia al bombardeo de Washington sobre Larak.

En un comunicado publicado por varias agencias iraníes, la CGRI dijo haber lanzado esta operación combinando misiles y drones contra las bases de Al Azraq y Rey Hussein causando "grandes daños", sin que haya trascendido el impacto contra dichos objetivos.

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Mientra que el Ejército de Jordania informó en un comunicado que sus sistemas de defensa aérea interceptaron ocho misiles dentro del espacio aéreo del país y que estos no provocaron ni daños ni víctimas. EFE