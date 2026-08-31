El precio de la vivienda usada encadena 70 meses de subidas tras aumentar un 15,6% en agosto, según Fotocasa

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El precio de la vivienda de segunda mano en España ha encadenado en agosto su subida interanual número 70 consecutiva tras registrar un incremento del 15,6% en comparación con el mismo mes del año anterior y un encarecimiento del 0,4% en tasa mensual, lo que sitúa el valor medio ofertado en los 3.166 euros por metro cuadrado, según los datos del Índice Inmobiliario Fotocasa.

De este modo, España ha experimentado en un año un incremento del 15,6% en el precio medio de las viviendas de 80 m2, pasando de 219.020 euros a 253.270 euros en agosto de 2026.

Pese al fuerte avance, desde Fotocasa han destacado que agosto marca la subida interanual "más moderada" en lo que va de año, tras haber registrado incrementos superiores al 20% en meses anteriores.

La directora de Estudios y portavoz de Fotocasa, María Matos, ha señalado que "agosto registra la subida más moderada de lo que va de año, lo que empieza a dibujar una ligera desescalada en la intensidad del encarecimiento".

No obstante, Matos ha matizado que "esto no significa que los precios estén bajando, sino que siguen subiendo, pero comienzan a hacerlo a menor velocidad". Asimismo, ha advertido de que el mercado "continúa profundamente tensionado" por el fuerte desequilibrio entre una demanda muy activa y una oferta de vivienda insuficiente, por lo que "todavía estamos lejos de hablar de una normalización".

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MURCIA Y CANTABRIA LIDERAN LOS INCREMENTOS REGIONALES

Por comunidades autónomas, el coste de la vivienda de segunda mano se ha incrementado en las 17 autonomías en comparación con agosto de 2025, experimentando ascensos superiores al 10% en 13 de ellas.

Los mayores repuntes interanuales se han localizado en la Región de Murcia (28,8%), Cantabria (18,5%), Comunitat Valenciana (17,1%), Navarra (17%) y La Rioja (15,9%). En el extremo opuesto, Baleares (5,3%), Canarias (7,5%), Extremadura (8,8%) y Madrid (9,9%) han registrado las subidas más moderadas.

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En cuanto al ranking de comunidades autónomas con el metro cuadrado más caro, Baleares y la Comunidad de Madrid se mantienen como las regiones más caras del país, con 5.443 euros y 5.431 euros por metro cuadrado, respectivamente.

Les siguen País Vasco (4.045 euros/m2), Cataluña (3.485 euros/m2), Canarias (3.375 euros/m2), Andalucía (2.958 euros/m2), Comunitat Valenciana (2.866 euros/m2), mientras que las autonomías más económicas son Extremadura (1.380 euros/m2) y Castilla-La Mancha (1.436 euros/m2).

EL 96% DE LAS PROVINCIAS AUMENTAN SUS PRECIOS

En la escala provincial, el precio de la vivienda usada se ha elevado en 48 de las 50 provincias analizadas (el 96%) respecto al año pasado. Las subidas han estado encabezadas por Murcia (28,8%), León (25,7%), Ávila (23,9%) y Ciudad Real (19,4%), mientras que solo Soria (-0,1%) y Teruel (-0,3%) han mostrado caídas interanuales.

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A nivel municipal, San Sebastián encabeza el precio de las capitales de provincia con 7.141 euros por metro cuadrado, seguida de Madrid (6.624 euros/m2) y Barcelona (5.375 euros/m2). Por el contrario, Zamora repite como la capital más asequible con 1.681 euros/m2.

Asimismo, el precio medio del metro cuadrado se ha elevado en el 93% de los 591 municipios analizados, registrando subidas superiores al 40% en doce de ellos, que están liderados por Bigastro (85,3%), Narón (67,7%) y Santa Fe (59,4%). Por contra, los descensos más acusados se han dado en Ayamonte (-12,6%), Bargas (-8,9%) y Oliva (-8,4%).

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En la comparativa de precios absolutos entre municipios, Santa Eulària des Riu encabeza la lista con 8.659 euros por metro cuadrado, seguida de Sant Antoni de Portmany (8.348 euros/m2), Eivissa (7.436 euros/m2) y Calvià (7.330 euros/m2). En el extremo opuesto, Torreperogil y Jamilena resultan las más económicas con 661 y 663 euros por metro cuadrado.

SUBIDAS GENERALIZADAS EN MADRID Y BARCELONA

Por lo que respecta a la capital de España, el precio medio ha subido en sus 21 distritos, destacando los incrementos interanuales de Villaverde (32,8%), Barajas (25,7%) y Usera (22,8%). El Barrio de Salamanca es el más caro con 10.721 euros por metro cuadrado, frente a Villaverde, el más accesible con 3.107 euros/m2.

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Por su parte, en Barcelona la vivienda usada ha subido en ocho de sus diez distritos, encabezados por Sarrià-Sant Gervasi (8,1%), Gràcia (7,7%) y Nou Barris (7,1%). Sarrià-Sant Gervasi se sitúa, además, como el distrito más caro de la ciudad condal con 7.657 euros por metro cuadrado, mientras que Nou Barris es el más económico con 3.381 euros/m2.