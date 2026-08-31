Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 31 ago (10.00GMT)

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Madrid, 31 ago (EFE).-

Odesa (Ucrania).- Rusia prosiguió durante la noche su campaña de ataques a infraestructuras comerciales y logísticas ucranianas, con nuevos bombardeos a almacenes de empresas, camiones y a una terminal de la empresa de correo y paquetería Nova Poshta, según informaron las autoridades ucranianas.

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Sumi (Ucrania).- Rusia prosiguió durante la noche su campaña de ataques a infraestructuras comerciales y logísticas ucranianas, con nuevos bombardeos a almacenes de empresas, camiones y a una terminal de la empresa de correo y paquetería Nova Poshta, según informaron las autoridades ucranianas.

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Sumatra (Indonesia).- El volcán Sinabung, uno de los más activos de Indonesia, erupcionó este lunes tras varios días de intensa actividad y expulsó una enorme columna de ceniza que se elevó unos 3.500 metros sobre su cima, informó el Centro de Vulcanología y Mitigación de Desastres Geológicos (PVMBG) del archipiélago.

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Nuwakot (Nepal).- Un grupo de policías y voluntarios dedicó cerca de ocho horas a recuperar y poner a salvo dos cajas fuertes con oro valorado en unos 3,3 millones de dólares y unos 100.000 dólares en efectivo de una sucursal bancaria afectada por las devastadoras riadas en Nepal, según las autoridades.

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Taipéi.- Taipéi acoge una rueda de prensa previa a la feria SEMICON Taiwan 2026 que, bajo el lema 'Transform Tomorrow', reúne al ecosistema mundial de los semiconductores para abordar la evolución del sector impulsada por la inteligencia artificial (IA) y las tecnologías avanzadas.

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Ketapang (Indonesia).- Veterinarios y biólogos en Indonesia han auxiliado a un orangután, de nombre Sampurna, que se encontraba inconsciente y con dificultades para respirar en una plantación de palma aceitera afectada por un incendio forestal.

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Valencia (España).- La localidad valenciana de Paterna ha celebrado su tradicional Cordà, el espectáculo pirotécnico en el que se lanzarán mil kilos de pólvora en menos de 20 minutos entre más de 300 tiradores en un recinto vallado.

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Arenas de Cabrales (España).- El mejor cabrales del año ha sido subastado ayer domingo por 37.500 euros, una cifra nunca alcanzada en las 54 ediciones que viene celebrándose el certamen dedicado al queso más reconocido de Asturias y que durante meses madura en cuevas naturales de los Picos de Europa.

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alm/EFE

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