Omar Montes reaparece tras su operación y se enfrenta a las preguntas sobre Rocío Muñoz

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Omar Montes atraviesa unos días especialmente complicados. El cantante ha tenido que pasar recientemente por quirófano después de sufrir una grave lesión en la mano mientras practicaba boxeo, una afición que practica habitualmente. La fractura, que afectaba a la articulación y presentaba varios fragmentos óseos, obligó a los médicos a recomendarle una intervención y un periodo de recuperación e inmovilización.

Una operación que llega además en plena expectación por la situación personal del artista, después de que Rocío Muñoz Martín se encuentre en la recta final de su embarazo y mantenga que el cantante es el padre del bebé. La joven ha anunciado que, una vez dé a luz, emprenderá acciones legales para reclamar la paternidad, mientras que Omar no ha confirmado públicamente que sea el padre.

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En este contexto, el boxeador ha reaparecido públicamente con un brazo en cabestrillo y ha explicado ante las cámaras cómo se produjo el accidente. Con su habitual sentido del humor, el cantante relataba que todo ocurrió mientras entrenaba: "Me estaba dando de tortas con unos ahí en el gimnasio y pues me di con la mano en la cabeza y...".

Aunque la lesión le ha obligado a pasar por el hospital y a permanecer de baja, el artista tiene claro que no quiere fallar a sus seguidores. De hecho, reconoce que la situación le preocupa especialmente porque tenía varios compromisos profesionales cerrados y las entradas ya estaban vendidas: "Me he tenido que ir del hospital. Me he tenido que coger la baja porque como tenía conciertos y... he vendido todas las entradas de los cuatro o cinco conciertos que tenemos. No podía dejar a la gente, que a veces llevan ahorrando un mes para poder comprar las entradas, y ahora de repente no voy y es como que...".

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Pese a las molestias y a la recuperación que tiene por delante, continúa intentando mantener sus compromisos profesionales. De hecho, este mismo sábado tiene previsto actuar en el Vibra Jerez Music pese a la reciente operación.

Sin embargo, si hay una cuestión sobre la que el cantante ha preferido mantener el silencio ha sido precisamente la relacionada con Rocío Muñoz, que estos días ha vuelto a situarse en el foco mediático ante la inminencia de su maternidad. La joven ha explicado que está a punto de dar a luz y que incluso ha tenido que acudir ya a monitorización hospitalaria, al tiempo que ha denunciado haber recibido mensajes intimidatorios, algunos dirigidos incluso contra su bebé.

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Preguntado por esta situación, el artista ha optado por no responder a las cuestiones relacionadas con la joven y el bebé que espera, manteniendo así la línea de silencio que ha adoptado públicamente sobre este asunto. Tampoco ha querido pronunciarse sobre si ha recibido ya la denuncia o las acciones legales anunciadas por la futura madre.