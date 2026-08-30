Ucrania ataca una de las mayores refinerías del noroeste de Rusia

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Moscú, 30 ago (EFE).- Ucrania atacó durante la pasada noche una refinería en la región de Leningrado, en el noroeste de Rusia, la mayor de su tipo en la parte europea rusa, según informaron este domingo las autoridades locales y medios independientes rusos y ucranianos.

Según informó en Telegram el gobernador local, Alexandr Drozdenko, sobre la región de Leningrado fueron derribados 62 drones.

"Varios edificios residenciales resultaron dañados mientras repelíamos el ataque de drones enemigos en una zona industrial de la ciudad de Kirishi", indicó, al señalar que el Gobierno ayudará a los propietarios de las viviendas a paliar las consecuencias.

Además, reportó un incendio en la zona industrial de Kirishi, que "fue extinguido", sin ofrecer más detalles.

El canal independiente ruso Astra aseveró, citando testigos locales, que el objetivo atacado fue la refinería Kirishinefteorgsintez, la mayor de su tipo en la parte europea de Rusia, una información respaldada por el canal ucraniano Exilenova+, pero no confirmada por las autoridades.

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Esta refinería ya había sido atacada anteriormente y tuvo que cerrar provisionalmente en mayo pasado.

Según el Ministerio de Defensa de Rusia, durante la pasada noche las defensas antiaéreas derribaron 494 drones ucranianos de ala fija sobre 14 regiones rusas, la anexionada península de Crimea y los mares Negro y Azov.EFE