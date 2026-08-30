Paula Echevarría felicita a su madre en un cumpleaños especialmente difícil tras la muerte de su padre

Paula Echevarría durante la presentación de una marca de relojes EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES

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Este domingo es un día muy especial para Paula Echevarría y toda su familia. Su madre, Elena Colodrón, celebra su cumpleaños en un momento especialmente delicado para todos ellos, después de la reciente pérdida de Luis Ángel Echevarría, padre de la actriz y marido de Elena durante tantos años.

Una fecha que, inevitablemente, llega marcada por la ausencia de uno de los pilares fundamentales de la familia. La muerte de Luis Ángel, que fallecía hace apenas unas semanas, ha dejado un profundo vacío en sus seres queridos y especialmente en su mujer y sus hijos, que atraviesan estos días de duelo arropados por el cariño de familiares y amigos.

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En medio de estas circunstancias, Paula ha querido estar más cerca que nunca de su madre. La actriz, muy unida a ella, ha recurrido a sus redes sociales para felicitarla públicamente y dedicarle unas palabras cargadas de cariño y emoción en esta fecha tan señalada.

"Feliz cumpleaños mami... Este año sólo deseo que la vida te abrace fuerte, que encuentres motivos para sonreír y que nunca olvides que aquí estoy, a tu lado, queriéndote más que nunca..", escribía la intérprete junto a una bonita foto juntas.

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Unas palabras en las que Paula deja claro que, más que cualquier regalo o celebración, su mayor deseo para su madre en este cumpleaños es que vuelva a encontrar motivos para sonreír después de estos difíciles momentos. Además, concluía su emotiva dedicatoria con una declaración de amor que resume a la perfección el vínculo que las une: "Te quiero infinito", añadía junto a un emoticono de un corazón.