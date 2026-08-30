Nepal despide a policías muertos en una riada que mantiene desaparecidos a 85 agentes

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Katmandú, 30 ago (EFE).- La Policía de Nepal despidió con honores a varios de sus agentes muertos durante la devastadora riada que golpeó el norte del país, mientras decenas de miembros de las fuerzas de seguridad continúan entre las 3.000 personas que están en listas de desaparecidos.

Los cuerpos fueron despedidos con honores en Pashupati Aryaghat, el principal complejo de cremación de la capital nepalí.

Entre los fallecidos se encontraba el inspector Ram Hari Khadka, que prestaba servicio en el distrito de Rasuwa cuando la avenida descendió el pasado miércoles por el corredor del río Bhotekoshi, según informó la Policía.

Las imágenes difundidas por el cuerpo muestran a compañeros y familiares depositando guirnaldas de flores sobre los fallecidos bajo la lluvia, cuyos cuerpos fueron cubiertos con la bandera de Nepal antes de la cremación.

La riada golpeó también a los propios cuerpos de seguridad desplegados en la zona del desastre.

De las 2.498 personas que continúan desaparecidas en el lado nepalí, 85 pertenecen a las fuerzas de seguridad, de los cuales 45 son miembros del Ejército de Nepal, 27 de la Policía y 13 de la Fuerza de Policía Armada (APF), según el último recuento de la Autoridad Nacional para la Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres (NDRRMA).

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Varios cuerpos estaban situados precisamente a lo largo del corredor arrasado por la corriente, principalmente en localidades como Timure, Rasuwagadhi, Mailung, Betrawati y Haku.

En Timure, cerca de la frontera con el Tíbet (China), los puestos de seguridad quedaron destruidos y sepultados entre barro, rocas, madera y restos de edificaciones.

Mientras continúan buscando a sus propios compañeros, el Ejército, la Policía y la APF sostienen buena parte de una operación de rescate que mantiene desplegados a miles de efectivos en las zonas afectadas, muchas todavía con accesos terrestres interrumpidos. EFE

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