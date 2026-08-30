Merz advierte de problemas que enfrentaría un 'land' gobernado por la ultraderechista AfD

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Berlín, 30 ago (EFE).- El canciller alemán, Friedrich Merz, advirtió este domingo de los problemas considerables a los se enfrentaría el estado federado de Sajonia-Anhalt, si acabara gobernado por la ultaderechista Alternativa para Alemania (AfD) tras los próximos comicios regionales, al tiempo que aseguro que su partido, la Unión Cristianodemócrata (CDU), luchará hasta el último día por la victoria.

"Está en juego la capacidad de gobernar de un estado federado. Y quiero dejarlo muy claro: si las cosas salen como parece posible según las encuestas, este estado federado se enfrentará a problemas considerables", dijo el canciller en la tradicional "entrevista de verano" de la cadena pública alemana ARD, al referirse a los sondeos que apuntan a una clara victoria de la ultraderecha.

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Mez dijo no imaginarse a inversores internacionales acudiendo con un primer ministro de la AfD a la colocación de la primera piedra para crear nuevas fábricas e implantar nuevas empresas en Sajonia-Anhalt.

"El estado federado sufrirá un daño considerable si acaba por pasar lo que ahora tememos", reiteró, y agregó que por eso, hasta el último día, su partido hará todo lo posible para evitar precisamente esto y luchará por la victoria, "aunque sólo sea posible lograrlo en condiciones difíciles", añadió.

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Por otro lado, no quiso hablar sobre posibles coaliciones de la CDU ni "especular sobre el día siguiente".

"Analizaremos la situación a la luz de los resultados electorales y haremos todo lo posible para evitar que Sajonia-Anhalt caiga en manos de los radicales. Y esto se aplica tanto a la AfD como al partido La Izquierda", afirmó.

Recordó que son los votantes de Sajonia-Anhalt los que deben tomar una decisión.

El sondeo más reciente de Infratest dimap para ZDF sitúa a la AfD en primer lugar con el 42 % de apoyos, seguida muy de lejos por la CDU, con el 22 %.

En tercer lugar se coloca la Izquierda, con el 11 %, seguida de Partido Socialdemócrata (SPD) con un 8 %, y Los Verdes, con el 6 %.

No obstante, Merz se mostró confiado al declarar que "las encuestas aún no son resultados electorales".

Sajonia-Anhalt, un estado federado con unos 2,1 millones de habitantes, apenas algo más del 2,5 % de la población alemana, cuenta actualmente con un gobierno de coalición, liderado por el conservador Sven Schulze y formado por la CDU, el SPD y el Partido Liberal (FDP).

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La CDU fue la fuerza más votada en los anteriores comicios de 2021, con el 37,1 % de apoyos, mientras que la AfD sumó el 20,8 %. EFE