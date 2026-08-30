26/08/2026 La infanta Cristina y su nuera, Johanna Zott, juntas y cómplices para arropar a Pablo Urdangarin. Pablo Urdangarin continúa volcado en su carrera deportiva y cuenta con dos de sus grandes apoyos en cada paso que da sobre la pista: su madre, la infanta Cristina, y su novia, Johanna Zott. El jugador del Fraikin BM Granollers ha afrontado una nueva cita deportiva rodeado del cariño de ambas, que han llegado juntas al polideportivo para seguir desde las gradas el encuentro del joven deportista. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

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Pablo Urdangarin continúa volcado en su carrera deportiva y cuenta con dos de sus grandes apoyos en cada paso que da sobre la pista: su madre, la infanta Cristina, y su novia, Johanna Zott. El jugador del Fraikin BM Granollers ha afrontado una nueva cita deportiva rodeado del cariño de ambas, que han llegado juntas al polideportivo para seguir desde las gradas el encuentro del joven deportista.

La presencia de dos de las mujeres de su vida vuelve a poner de manifiesto la buena relación que existe entre ambas. No es la primera vez que coinciden para animar al jugador, ya que la novia de Pablo se ha convertido en una habitual en sus partidos y mantiene además una estrecha relación con la familia Urdangarin. En el regreso de Pablo a las pistas tras las vacaciones de verano, Johanna ya estuvo presente junto a su madre, Elena Sophie, protagonizando además con el deportista varios gestos de complicidad a pie de cancha.

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La hermana del Rey Felipe VI tampoco ha dudado en acompañar a su hijo en su trayectoria deportiva. Pablo, que ha seguido los pasos de su padre, Iñaki Urdangarin, en el mundo del balonmano, se encuentra en uno de los momentos más importantes de su carrera. El pasado mes de agosto renovó su compromiso con el Fraikin BM Granollers hasta 2028 después de una temporada 2025/2026 en la que anotó 118 goles en 29 partidos, consolidándose como una pieza importante del conjunto catalán.

Tras disfrutar del encuentro desde las gradas, madre y novia han vuelto a demostrar que forman parte del círculo de personas que acompañan de manera más cercana al joven en su carrera. Una vez finalizado el partido, el joven deportista abandonaba el polideportivo acompañado por su pareja y su madre, poniendo el broche a una jornada marcada por el deporte y el apoyo familiar.

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La relación entre Pablo y Johanna, que se remonta a hace más de tres años, atraviesa además un momento de estabilidad y complicidad. La joven, estudiante de Medicina, se ha convertido en uno de sus principales apoyos y es habitual verla animando al jugador desde las gradas.