Fuertes lluvias provocan un lahar secundario en el volcán ecuatoriano El Reventador

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Quito, 30 ago (EFE).- Las fuertes lluvias reportadas este domingo provocaron un lahar secundario en el volcán El Reventador, en los flancos de la cordillera oriental de los Andes ecuatorianos, informó el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional.

Detalló que desde las 13:20 hora local (18:20 GMT) se registró un lahar secundario de tamaño pequeño-moderado en la quebrada Reventador, en el flanco Norte.

El Instituto recomendó mantenerse alejados de los cauces de las quebradas y ríos del volcán.

Apuntó que este fenómeno ocurre debido a fuertes lluvias que remueven sedimentos en las zonas altas de un volcán y explicó que este evento no está relacionado con un aumento en la actividad interna del volcán.

El volcán Reventador se ubica en una estribación del ramal oriental de la cordillera andina, que se pierde con el inicio de la cuenca amazónica.

De 3.560 metros de altura, este volcán se caracteriza por generar explosiones, emisiones de gases y ceniza, flujos de lava y lahares. EFE