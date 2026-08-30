El Kremlin justifica ataques masivos contra Kiev

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Moscú, 30 ago (EFE).- El Kremlin considera "adecuados" los ataques masivos contra Kiev de los últimos días, que califica de respuesta a los ataques contra la infraestructura civil de la retaguardia rusa, aseveró hoy el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov.

"Ahora observamos ataques bastante sistemáticos. El efecto se nota a simple vista", aseveró a la televisión pública rusa.

Peskov señaló que tras la decisión de Ucrania de tomar el camino de la escalada con "acciones militares contra los sectores civiles de la economía, ellos reciben una respuesta adecuada. Incluso más que adecuada".

"Y no tengo dudas que así continuará sucediendo", sostuvo.

Según el portavoz del Kremlin, las fuerzas rusas "avanzan a todo lo largo del frente".

"El avance es evidente, y la dinámica es absolutamente positiva para nosotros", sostuvo, al señalar que hasta ahora Rusia solo ha atacado objetivos militares o vinculados al Ejército ucraniano.

Señaló que "cada día acerca más la derrota" de Ucrania.

"En Kiev comprenden perfectamente esto. Al no tener posibilidades de obstaculizarlo, incluso contando con el apoyo de los países de la OTAN, el régimen de Kiev ha emprendido acciones terroristas contra la infraestructura civil, contra los sectores civiles de la economía", indicó, al justificar los crecientes ataques rusos.

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"La causa y la consecuencia son indiscutibles en este caso", zanjó.

El Ministerio de Defensa de Rusia anunció hoy una próxima campaña de ataques masivos contra el sistema energético de Ucrania, en respuesta a los ataques ucranianos contra las refinerías y centros logísticos rusos de los últimos meses, y una notable escalada de ambas partes que cobra cada vez más víctimas civiles ucranianas y rusas.

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Hasta el momento los militares rusos justificaban sus ataques contra instalaciones energéticas con su vinculación al Ejército ucraniano, este nuevo anuncio podría significar una ampliación de los objetivos a instalaciones de uso exclusivamente civil, una nueva vuelta de tuerca de la escalada actual.

Durante los últimos tres días las Fuerzas Rusas han lanzado masivos ataques contra Kiev y la región, alcanzando importantes arsenales cuyas explosiones provocaron la muerte de gran cantidad de civiles.

En particular, el pasado viernes murieron 37 personas tras ser alcanzado en un ataque ruso un almacén que albergaba munición en el distrito de Bucha, en la región de Kiev.

Tras lo ocurrido el pasado 6 de julio en Vishneve, cerca de Kiev, en la que nueve personas murieron y más de 280 viviendas resultaran dañadas después de que a un ataque ruso siguiera una detonación prolongada en unos almacenes de municiones, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski calificó este sábado de "inaceptable" y de negligencia que se almacenen perterchos en zonas residenciales.

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"Otro crimen similar es absolutamente inaceptable", dijo en un discurso a la nación, al señalar que se trta de "una situación terrible, así como una negligencia atroz de quienes almacenaban explosivos justo al lado de la gente".EFE