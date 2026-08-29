Trasladan muy débil de prisión al hospital al histórico líder opositor ugandés Besigye

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Nairobi, 29 ago (EFE).- El histórico líder opositor ugandés Kizza Besigye fue trasladado muy débil la pasada noche desde la prisión en la que está recluido a un hospital, según informó su esposa, Winnie Byanyima.

En un mensaje publicado a última hora del viernes en la red social X, Byanyima reveló que su marido, de 70 años, fue conducido desde la cárcel de máxima seguridad de Luzira en la capital, Kampala, al Centro Conjunto de Investigación Clínica (JCRC, en inglés) en el barrio capitalino de Lubowa.

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"Aún se encuentra muy débil. Le cuesta caminar, hablar, escribir e incluso sostener algo con firmeza", afirmó la esposa, que también es la directora ejecutiva del Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (ONUSIDA), con sede en Ginebra.

"Sólo pido una cosa: que me permitan llevarlo a Ginebra para que reciba la atención médica adecuada, rodeado de su familia. Ha sido arrestado más de 50 veces. Ha enfrentado numerosos casos. Nunca ha eludido la justicia", subrayó Byanyima.

La directora ejecutiva recordó que su esposo "ha sido arrestado más de 50 veces. Ha enfrentado numerosos casos. Nunca ha eludido la justicia".

"¿Por qué trasladar a un hombre enfermo de un lugar a otro? ¿Por qué negarle el cuidado de su familia? ¿Por qué someter a juicio a un hombre demasiado enfermo para defenderse? Necesita atención médica, no crueldad. Esto no es justicia. Es persecución", zanjó.

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El pasado 30 de julio, la esposa informó de que Besigye se hallaba inconsciente e ingresado en una unidad de cuidados intensivos (UCI) de Kampala, tras desmayarse el día anterior en el banquillo de los acusados durante la apertura de su juicio por traición.

En esa audiencia, el líder opositor interrumpió varias veces a la Fiscalía para protestar por el procedimiento hasta que se desplomó y fue evacuado por funcionarios penitenciarios.

Besigye aseguró que algunos de sus abogados abandonaron el caso tras recibir amenazas, incluidos el exalcalde de Kampala Erias Lukwago y la letrada y exministra de Justicia keniana Martha Karua.

El entorno de Besigye ya había denunciado un deterioro de su estado de salud en prisión, donde permanece detenido desde noviembre de 2024, y su esposa alertó este enero de que la atención médica se le restringía "de manera deliberada".

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Byanyima afirmó entonces que su marido estaba encarcelado por rechazar el presunto plan del presidente de Uganda, Yoweri Museveni, de 81 años y en el poder desde 1986, de preparar como sucesor a su hijo mayor, Muhoozi Kainerugaba, actual jefe de las Fuerzas Armadas.

La Fiscalía sostiene que Besigye participó en un complot para derrocar al Gobierno y que viajó a Suiza, Grecia y Kenia para recabar apoyo financiero, promover la caída de las autoridades ugandesas y facilitar el traslado de ciudadanos ugandeses a Kenia para recibir entrenamiento paramilitar.

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Médico, excoronel del Ejército y antiguo aliado de Museveni, el opositor desapareció en extrañas circunstancias a finales de noviembre de 2024 en Nairobi, capital de la vecina Kenia, y reapareció días después ante un tribunal militar ugandés acusado de traición, un delito que puede acarrear la pena de muerte.

Es una de las figuras más destacadas de la oposición ugandesa, se ha postulado a la Presidencia en cuatro elecciones (2001, 2006, 2011 y 2016) y se ha convertido en un símbolo de la lucha por la democracia en Uganda. EFE

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