Susanna Griso desvela cómo está viviendo sus primeros meses de casada: "Ha sido una luna de miel atípica"

Susanna Griso posando en un photocall EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES

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Susanna Griso no ha querido perderse una noche tan especial como la del homenaje a José Luis 'El Turronero' en Ubrique, una cita que ha reunido a numerosos rostros conocidos y amigos del empresario. La periodista llegaba al evento visiblemente ilusionada y reconocía el cariño que siente por el homenajeado: "Pocas veces le digo que no a José Luis porque le quiero mucho", aseguraba, destacando además su generosidad y el vínculo que mantiene con todos sus amigos.

Durante su encuentro con los medios, Susanna también hablaba de su reciente matrimonio y de cómo está viviendo esta nueva etapa personal. Además, reconocía que su viaje de novios ha sido bastante diferente a lo que podría imaginarse en una luna de miel tradicional, ya que sus compromisos y, sobre todo, las visitas de amigos han marcado estos primeros meses como recién casada.

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"Pues muy bien, muy bien. Ha sido una luna de miel atípica porque al final he tenido tantísima gente, amigos que han venido a vernos que me he dedicado un poco a pasearlos y luego he viajado bastante por España", explicaba entre risas. Una agenda viajera que le ha permitido disfrutar de distintos rincones del país, aunque ha dejado pendiente ese esperado momento de intimidad junto a su ya marido.

Y es que, pese a haber disfrutado mucho de esta etapa, Griso reconoce que todavía no han tenido esa escapada a solas que suele acompañar a una luna de miel: "No hemos tenido una escapada así a solas, pero bueno, ya llegará, todo se andará", confesaba con naturalidad. Por ahora, la presentadora se queda con los buenos momentos compartidos con amigos y con una nueva etapa matrimonial que afronta con ilusión y muchas ganas de seguir disfrutando.

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