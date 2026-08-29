México detecta actividad posterior a la desaparición en más de 40.000 casos

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Ciudad de México, 29 ago (EFE).- El Gobierno mexicano detectó que 40.628 personas registradas como desaparecidas o no localizadas realizaron trámites o actividades posteriores a la fecha en que se reportó su desaparición, aunque hasta ahora solo 6.939 de esos casos cuentan con un reporte de localización.

Los datos forman parte de la revisión del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) mediante la Plataforma Única de Identidad, creada tras las reformas legales aprobadas en julio de 2025 para fortalecer los mecanismos de búsqueda.

En un comunicado, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Arturo Medina, explicó que el Gobierno incorporará a diez especialistas nacionales y extranjeros en análisis de datos, estadística, matemáticas, inteligencia artificial y programación para revisar técnicamente las bases del registro y los procesos de búsqueda.

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La existencia de una actividad posterior al reporte, explicó la Secretaría de Gobernación (Segob), no implica por sí misma que una persona haya sido localizada, por lo que las autoridades deberán verificar las coincidencias y determinar la situación de cada caso.

La revisión forma parte de diez acciones con las que el Gobierno de Claudia Sheinbaum busca mejorar la calidad de la información sobre desaparecidos, acelerar las búsquedas y enfrentar el rezago forense.

Según los datos presentados por la Segob, durante los últimos dos meses las autoridades federales y estatales consiguieron 3.039 localizaciones mediante mecanismos de búsqueda generalizada.

A ellas se suman 2.572 personas localizadas en los últimos seis meses a través de la Alerta Nacional de Búsqueda Inmediata (ANBI), la mayoría durante las primeras 48 horas posteriores al reporte. EFE