Juls Janeiro sorprende con su faceta más desconocida y se postula para un reality: "Me encantaría"

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Juls Janeiro continúa disfrutando de un inesperado protagonismo mediático después de que sus declaraciones sobre Belén Esteban hayan reavivado una polémica familiar que parecía enterrada. La hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario ha hablado en los últimos días con total naturalidad sobre sus padres, asegurando que ambos conocen de primera mano sus declaraciones y que respetan su libertad para expresarse.

Lejos de quedarse únicamente en la actualidad familiar, la joven sigue demostrando que está cómoda delante de las cámaras y que no tiene reparos en hablar de todo tipo de cuestiones relacionadas con su vida. En esta ocasión, ha sorprendido al revelar una de sus grandes pasiones: la cocina.

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Preguntada por la posibilidad de participar en algún concurso culinario, la influencer no ha dudado ni un segundo y ha reconocido su entusiasmo ante la idea: "Ay, sí, me encantaría porque es que a mí me encanta cocinar. Te lo juro, me encanta, me encanta, me encanta".

Una afición que, según sus propias palabras, no se limita a cocinar ocasionalmente, sino que se le da especialmente bien. La joven ha querido presumir de sus dotes entre fogones y ha recurrido incluso a una divertida anécdota para demostrarlo: "Pues nada, súper bien, aquí estamos. Ya me habéis visto entrar con una camiseta, pero escuchadme, que yo os dije el otro día que yo cocino muy bien".

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Y, como prueba de ello, ha señalado un detalle que llevaba consigo: "Y aquí tengo el tupper, que me lo han devuelto, que el otro día hice macarrones y le traje a esta gente", explicaba entre risas, dejando claro que sus habilidades culinarias ya han sido puestas a prueba por quienes la rodean.

Dejando momentáneamente a un lado la polémica que le rodea, la influencer demuestra que está dispuesta a explorar nuevas facetas y quién sabe si, además de sus proyectos profesionales actuales, en el futuro podríamos verla poniendo a prueba sus habilidades culinarias en televisión, tal y como ya hizo su padre.

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