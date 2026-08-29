'Jabalíes', un cómic sobre una 'influencer' atrapada en su propia sobreexposición

Guardar

Madrid, 29 ago (EFE).- La historietista Lisa Blumen tenía "la imagen mental persistente de "una mujer arreglada, con una bestia ensangrentada y llena de barro en los brazos" y ese contraste entre "belleza y monstruosidad" dio título a su cómic 'Jabalíes'. "Todos nos podemos comportar como jabalíes en las redes sociales", dice.

En declaraciones a EFE, Blumen (Roubaix, Francia, 1994) explica que el cómic, Premio Pépite Bande Dessinée del salón del libro juvenil de Montreuil y publicado en España esta semana por Garbuix Books, es un thriller psicológico sobre el día a día de una 'influencer' o creadora de contenido de belleza "atrapada por su propia sobreexposición y torturada por la mirada de los demás".

PUBLICIDAD

Nina es una maquilladora profesional, pero se pasa el día creando vídeos para las redes sociales y es esa exposición mediática la que le acarrea desilusión y amenazas por parte de algunos de sus seguidores, que llegan a acosarla.

"¿Quién es el jabalí real en la historia? ¿Nina? ¿su acosador? ¿su familia o nosotros mismos?" Estas preguntas se las hace Blume que percibe al jabalí como "un animal fascinante: a la vez presa y criatura peligrosa".

Reconoce la autora que quería crear una historia de tensión, aunque trate de la vida cotidiana y "como no hay mucha acción en el sentido literal, la tensión nace de la psique del personaje".

En 'Jabalíes', la protagonista lucha contra un enemigo "invisible y omnipresente" y pone en evidencia la figura del 'influencer', "tan controvertida como poco explotada hasta ahora en la ficción", dice.

Confiesa Blume que para hacer esta historia tuvo que ver muchos vídeos y sitios web de maquillaje y entrevistó a creadoras especializadas en 'cosplay', es decir, personas que se caracterizan de personajes de ficción bien sea anime, cine o videojuegos.

PUBLICIDAD

No obstante, reconoce, que la parte más importante de su investigación fue recopilar material sobre la historia del feminismo "para entender los problemas relacionados con el sexismo y la mercantilización del cuerpo de la mujer".

Sostiene la autora que "internet es un catalizador de lo que pasa en la calle, en el trabajo y en las escuelas"

"El sexismo está en todas partes. Antes de las redes sociales, había revistas para mujeres que perpetuaban los estereotipos y los estándares de belleza inalcanzables para vender todo tipo de productos. No creo que las redes sean tan diferentes", señala.

PUBLICIDAD

En el cómic, Nina muestra un cuerpo recortado (un trozo de mejilla, una ceja redibujada...) "A esta serie de primeros planos le sigue una secuencia de viñetas de la 'influencer' fuera de cámara: una silueta distante, desaliñada o un encuadre de la papada, como si la normalidad exigiera una dosis de fealdad", dice.

Blumen no critica las redes, en general, pero sí "cómo las gestionan los poderes políticos y comerciales para pervertirlas".

Afirma la ilustradora y guionista, que las redes son "deliberadamente permisivas por lo que se refiere a la violencia y están diseñadas para crear un 'scrolling' (desplazamiento en la pantalla) interminable y eso sí constituye un engaño porque trata a los usuarios como simples consumidores".

PUBLICIDAD

'Jabalíes' es un cómic con una paleta de colores rosados "hasta el hartazgo". Explica Blumen que quería adoptar la estética de los vídeos de maquillaje con tonos beige y rosa, que "se basan en las convenciones del sector de la belleza para vender productos prometiendo un aspecto limpio y pulido".

Sin embargo, considera que limitando la paleta de colores se crea una sensación de opresión: "Todo parece artificial".

Además, a medida que el libro progresa, el color rojo empieza a aparecer, inundando las últimas páginas: "Es como si empezáramos en la superficie de la piel de Nina y al final nos adentráramos debajo de ella".EFE

(foto)