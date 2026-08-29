Guinea-Bissau vota el domingo en referéndum la nueva Constitución para cimentar el poder de Horta N'Tam

27/11/2025 BISSAU, Nov. 27, 2025 -- This photo taken with a mobile phone on Nov. 27, 2025 shows senior military officer Horta Inta-A (L) attending an inauguration ceremony in Bissau, Guinea-Bissau. TO GO WITH "Horta Inta-A sworn in as transitional president of Guinea-Bissau" POLITICA Europa Press/Contacto/Xinhua

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La población de Guinea-Bissau decide este domingo si aprueba en referéndum una nueva Constitución que termina de consolidar el poder del presidente de transición, el golpista Horta N'Tam, a pocos meses de las elecciones generales.

La carta magna aprobada en enero, dos meses después del golpe de Estado contra el hasta entonces mandatario, Umaro Sissoco Embaló, atribuye al jefe de Estado la competencia para designar al primer ministro y miembros del Gobierno.

Asimismo, el presidente podrá disolver el Parlamento, que pasa a denominarse Asamblea Nacional en el nuevo texto, si bien seguirá teniendo poderes legislativos y de supervisión de la labor de Gobierno.

El histórico Partido Africano para la Independencia de Guinea y Cabo Verde (PAIGC), en la oposición, ha rechazado el referéndum y ha hecho un llamamiento al boicot entre los temores a un grave desequilibrio de poderes en un momento que el país africano intena recuperar algo parecido a una normalidad democrática.

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Además, existe la sospecha de que, si la Constitución queda aprobada, Horta N'Tam podría usar sus nuevos poderes para saltarse el marco de transición, donde queda establecido que ni el presidente ni el primer ministro de transición se presenten a las elecciones generales que se celebrarán al final del proceso, en el próximo mes de diciembre.

Concretamente, temen que Horta N'Tam aproveche el aumento de su influencia en el Parlamento para instalar un gobierno a su servicio aprovechando las reglas que él mismo ha aprobado en esta nueva Constitución.

La Carta Magna propuesta reduciría el tamaño del Parlamento de 102 a 65 escaños, recortaría el número de circunscripciones electorales de 29 a 12, y endurece significativamente los requisitos para presentar una candidatura presidencial.