La cara hispana de la Mostra: Penélope Cruz, Bardem o García Bernal defienden la plaza

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Gonzalo Sánchez

Roma, 29 ago (EFE).- El cine hispano volverá este año a impregnar el Festival de Venecia con la presencia de actores como Penélope Cruz y Javier Bardem, en la carrera por el León de Oro con 'Bunker', con lo último del mexicano Gael García Bernal como director y con diversas historias llegadas desde Chile, Colombia o Argentina.

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La prestigiosa Mostra, que arrancará este miércoles por todo lo alto su edición 83, cuenta con una nada desdeñable representación del cine hispano y de algunas de sus estrellas, aunque su peso haya efectivamente menguado respecto a ediciones anteriores.

La Selección Oficial esconde historias para todos los gustos que irán poco a poco estrenándose hasta el 12 de septiembre: comedias, 'thriller', documentales, cortometrajes, numerosas coproducciones y largometrajes con ese inconfundible acento latinoamericano.

En la principal categoría destaca la última película del francés Florian Zeller, 'Bunker', protagonizada por Javier Bardem y Penélope Cruz. Él será un arquitecto que acepta construir un refugio atómico para un millonario; ella la esposa que cuestionará sus planes.

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Otra de las 21 películas que competirán por el León de Oro es 'Ritorno a Buenos Aires' del italo-chileno Marco Bechis. Es el drama de un italiano -él mismo- que regresa a la capital argentina para testificar en un juicio contra los militares que lo secuestraron durante la dictadura.

Por otro lado, el Golpe en Chile también resonará en Venecia con la cinta 'Wild horse nine' de Martin Mcdonagh, sobre dos agentes de la CIA (John Malkovich y Sam Rockwell) enviados desde Santiago a la Isla de Pascua en medio de las conspiraciones previas a la asonada.

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En su reparto destacan las actrices Mariana Di Girolamo y Ailín Salas, que se meterán en la piel de dos estudiantes rebeldes.

Por último, una coproducción franco-española se ha colado también en la Selección: 'Succederà questa notte', el regreso del maestro Nanni Moretti a Venecia tras casi cuatro décadas de ausencia.

En la categoría fuera de concurso, el argentino Mariano Llinás estrenará 'Biografía de Jorge Luis Borges', un documental de más de cinco horas de duración que no solo aspira a honrar al autor de 'El Aleph' sino también a narrar todo un siglo de literatura e historia.

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Asimismo habrá dos cintas con producción española: 'Holy Wood Dust' del cineasta ruso Víktor Kosakovski y 'Dust', última entrega de la serie del malayo Tsai Ming-liang sobre un monje budista caminante que, en esta ocasión, recorre las calles de San Sebastián.

Un dato insólito de esta edición de la Mostra es el poco peso del español dentro de la sección Horizontes, la segunda en importancia y dedicada a las nuevas vanguardias, pese a que cada año solía llenarse de historias de todo tipo llegadas del mundo hispano.

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En esta ocasión solo habrá dos cortos: 'Una fortaleza' de la chilena Alba Gaviraghi y 'Los poderes' del colombiano Salim Jaller.

Por otro lado, uno de los títulos más esperados es el tercer largo de Gael García Bernal detrás de las cámaras, 'Hombre al agua', que será estrenada en la sección 'Spotlight' y que contará con la aparición de Ricky Martin.

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Además, entre la cuatro películas producidas en el laboratorio de formación 'Biennale College' figura 'Tijuana, todavía', una historia 'queer' del mexicano Gabriel Gutiérrez Morales.

Hasta aquí la presencia hispana en el Festival de Venecia de este año, aunque esto no quiere decir que la proyección haya terminado. Las competiciones paralelas e independientes de la Mostra sí han dedicado -esta vez- un amplio espacio a las historias 'latinas'.

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En la 41ª Semana Internacional de la Crítica (SIC) competirán tres cintas llegadas de Sudamérica: 'El fin de los tiempos' de Bibiana Rojas Gómez y Juan David Cárdenas y 'Meteorito' de Sebastián Múnera, ambas colombianas, y 'London' de la dupla brasileña entre Victor Di Marco y Márcio Picoli.

Mientras que en las 23ª Jornadas de los Autores la mexicana Nathalia Acevedo estrenará 'Salón de Belleza' y la argentina María Aparicio 'A veces me entra tristeza, otras veces rebelión'. Como evento especial, también se proyectará 'El fantasma' de los argentinos Ignacio Masllorens y David Lamelas.

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Y como 'bonus', una curiosa coproducción suizo-española: 'Les Indes', el periplo de un joven noble español con la misión de entregar el retrato de una infanta de España a Luis XIV de Francia y que acabará fascinado por el prometedor Nuevo Mundo. EFE

(foto)