España conquista otras dos medallas en el Mundial de Sprint

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El equipo español en la localidad polaca de Poznan sumó este sábado otras dos medallas en el Campeonato del Mundo de Sprint Olímpico, gracias a los bronces de C4 500 y el K1 200 masculinos.

Después de las platas del K4 500 femenino y Laia Pelachs en K1 1000 el viernes, España volvió subir al podio en la penúltima jornada del Mundial.

La primera medalla de la tarde la consiguió Carlos Arévalo en la final del K1 200, donde la sorpresa fue el oro del italiano Andrea Di Liberto, favorecido por una calle 1 donde no pegaron las olas, con el español tercero a 0.8,

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El segundo bronce fue el del C4 500 de Cayetano García, Pablo Martínez, Manuel Fontán y Diego Domínguez, terceros (1:30.97) por detrás de Rusia, que fue plata, y de Hungría, que se llevó el oro.

En la otra final de la tarde, la del C2 200, Ángeles Moreno y Viktoria Yarchevska rozaron el podio, pero una mala palada de Viktoria a escasos 30 metros de meta condenó a la dupla española a conformarse con la cuarta posición, a 0.7 del oro.

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Para el domingo, España metió a cuatro embarcaciones en las finales: Sara Ouzande (K1 200), Antía Jácome (C1 200) y K2 500 femenino y masculino, con Estefanía Fernández y Begoña Lazkano, y Quique Adán y Carlos García.