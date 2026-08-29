Detienen a un militar boliviano requerido en EE.UU. por narcotráfico y tráfico de armas

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La Paz, 29 ago (EFE).- La Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) de Bolivia informó este sábado que, junto con la estadounidense Administración de Control de Drogas (DEA, en inglés), capturó a un militar de alto rango que guardará detención preventiva con fines de extradición a Estados Unidos, donde se lo investiga por narcotráfico y tráfico de armas.

El director de la FELCN de la región oriental de Santa Cruz, Dimar Caprirolo, indicó a los medios que la captura del militar fue el jueves por la tarde en un barrio de la ciudad homónima, durante una operación realizada por un grupo operativo de inteligencia "en coordinación con la DEA".

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El militar, un coronel de la reserva activa de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), identificado como Henry Richard C.D., fue llevado primero a las oficinas de la Interpol en Santa Cruz y esta jornada se concretó su traslado hasta el penal de San Roque, en Sucre, la capital constitucional de Bolivia.

Caprirolo explicó que la Embajada de Estados Unidos en Bolivia realizó las "gestiones" ante las autoridades judiciales bolivianas para que desde Sucre, que es la sede del órgano judicial, se dicte "un auto supremo y mandamiento de detención preventiva con fines de extradición" contra el militar.

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La disposición judicial también establece que el detenido debe cumplir reclusión en el penal "más cercano de donde se ha librado el mandamiento de aprehensión", precisó.

Las acciones entre Bolivia y EE.UU. en la lucha contra el narcotráfico se realizan en el marco de la alianza del Escudo de las Américas, suscrita en marzo con los gobiernos de Argentina, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay y Trinidad y Tobago, a los que luego se sumaron Bahamas, Belice, Chile, Colombia, Guatemala, Jamaica y Perú.

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Desde la llegada del presidente Rodrigo Paz al Gobierno, a principios de noviembre del año pasado, se anunció el regreso de las operaciones de la DEA en Bolivia después de más de 18 años.

Los agentes de la agencia y el entonces embajador estadounidense Philip Goldberg fueron expulsados por el expresidente Morales en 2008, acusándolos de supuesta conspiración.EFE