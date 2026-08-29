0-3. El Fiorentina se hunde en la celebración de su centenario ante el Frosinone

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Roma, 29 ago (EFE).- El Fiorentina perdió este sábado por 0-3 ante el Frosinone en el estadio Artemio Franchi de Florencia, que se vistió de gala para celebrar el centenario del club 'viola', que no pudo corresponder a la fiesta y terminó doblegado ante un recién ascendido.

Se trata de la segunda derrota consecutiva en liga del Fiorentina, liderado por el argentino Franco Mastantuono, después de caer en el Estadio Olímpico 4-0 contra el Roma en la primera jornada de liga.

El guardameta español David de Gea encajó así siete goles en los dos primeros partidos de la temporada.

El equipo toscano, superado con mérito por el Frosinone, no pudo celebrar con una victoria sus cien años de historia y quedó sentenciado por los goles de Antonio Raimondo, que marcó por partida doble, y Gabriele Bracaglia.

La jornada estuvo acompañada de los actos organizados por el Fiorentina para conmemorar sus cien años de historia, aunque el resultado ensombreció la celebración en el Artemio Franchi.

Entre ellos, destacó la equipación rojiblanca (en referencia a sus orígenes), un gran tifo desplegado por la afición en las gradas del estadio, con referencias a la historia y a los cien años del club, además de diferentes homenajes a jugadores y figuras que formaron parte de la trayectoria del conjunto viola.

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El Fiorentina fue fundado el 29 de agosto de 1926 tras la fusión del Libertas y el CS Firenze, una unión impulsada por Luigi Ridolfi, que se convirtió en el primer presidente del nuevo club, que adoptó los colores violeta y blanco y fijó su sede en Florencia.