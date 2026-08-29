Rotaciones y un tridente en forma ante el regreso del Málaga al Bernabéu

Guardar

Madrid/Málaga, 29 ago (EFE).- El Real Madrid encara su segundo partido de la semana con la paz reinando en el ambiente, tras la goleada 4-1 ante la Real Sociedad, y con rotaciones previstas por el técnico portugués Jose Mourinho ante un Málaga que regresa al Bernabéu ocho años después, con mentalidad de sacar un resultado positivo y no “ir a empatar”.

Cambios en el equipo que ya anticipó en su primera rueda de prensa, poniendo el ejemplo de los laterales. “No es posible pensar que uno vaya a jugar 50 partidos y otro 10”, aseguró. Por ello, Trent Alexander-Arnold apunta a su primera titularidad del curso en detrimento de Denzel Dumfries, mientras que Marc Cucurella entrará, confirmado por Mourinho, en lugar de Álvaro Carreras.

PUBLICIDAD

Una defensa en la que Antonio Rüdiger, sin minutos el pasado miércoles, daría descanso a Dean Huijsen o Ibrahima Konate en el centro de la zaga.

Por delante, Arda Güler bajaría a su posición, junto a Fede Valverde, en lugar de Bernardo Silva. Una modificación que abriría un hueco en ataque, y ahí entraría el fichaje más caro de la historia del Real Madrid, este mismo verano, el marfileño Yan Diomande.

PUBLICIDAD

Con 26 minutos ante el Espanyol y seis frente a la Real Sociedad, el extremo apunta a su primera titularidad con el conjunto blanco en un partido ante el Málaga en el que el tridente ofensivo del Real Madrid llega en plena forma. Mbappé, tres goles, Vinícius, gol y asistencia, y Bellingham, dos asistencias, fueron protagonistas en los cuatro goles del pasado miércoles.

Un ataque que tratará de parar un Málaga que regresará este domingo al Santiago Bernabéu ocho años después para enfrentarse a un Real Madrid al que nunca ha ganado como visitante en los dieciséis partidos disputados y donde solamente ha podido conseguir tres empates.

PUBLICIDAD

El equipo blanquiazul busca su primer triunfo en el estadio madridista y también el primero en su vuelta a la LaLiga EA Sports tras una derrota ante el Atlético de Madrid (2-0) y un empate como local ante el Deportivo de La Coruña (1-1).

El balance de trece derrotas y tres empates, con 16 goles a favor y 44 en contra, señalan la dificultad que siempre se ha encontrado en sus visitas al conjunto madridista, algo que se mantiene debido a la diferencia de plantillas y presupuestos.

PUBLICIDAD

La última comparecencia del Málaga en el Bernabéu se remonta a noviembre de 2017, cuando perdió 3-2 con el técnico José Miguel González del Campo 'Míchel' en el banquillo andaluz, un partido que se decidió al final con un gol del delantero portugués Cristiano Ronaldo.

Para el domingo, el entrenador malaguista, Juan Francisco Funes, cuenta con los mismos jugadores de la pasada jornada ante el Deportivo y utilizará el mismo planteamiento de ataque después de que destacara en la conferencia de prensa ofrecida el viernes que si van "a empatar, es posible" que les "caigan ocho".

PUBLICIDAD

Este es un partido donde habrá ingredientes sentimentales para varios futbolistas, ya que el guardameta Alfonso Herrero y el centrocampista Carlos Dotor, tienen pasado madridista y en las filas del Real Madrid hay dos jugadores malagueños y exmalaguistas criados en su cantera, como son el delantero Brahim Díaz y el defensa Dean Huijsen.

- Alineaciones probables:

Real Madrid: Courtois; Trent, Huijsen, Rüdiger, Cucurella; Valverde, Arda Güler; Diomande, Bellingham, Vinícius y Mbappé.

Málaga: Alfonso Herrero; Puga, Recio, Einar Galilea, Rafita; Larrubia, Dotor, Izan Merino, Joaquín; Dani Lorenzo; y Chupete.

Árbitro: Pendiente de asignación.

Estadio: Santiago Bernabéu.

Hora: 21.30 horas CEST (19.30 GMT). EFE