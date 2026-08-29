El escultor colombiano Gabriel Beltrán llevará a Alemania su serie sobre las neuronas

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Bogotá, 29 ago (EFE).- El escultor colombiano Gabriel Beltrán llevará a Alemania 'Neuronas', una serie de 12 figuras medianas que serán expuestas en un taller del artista Jo Köser, ubicado en las afueras de Hamburgo, informó este sábado su equipo.

"En este momento, dentro de la catástrofe que nos pasó (por el terremoto que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto), la resiliencia es lo que nos hace grandes y fuertes", afirmó Beltrán, citado en un comunicado de su equipo.

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La muestra en la que Beltrán mostrará su trabajo también contará con obras de Köser, Karin Weissenbacher, Dieter Koswig y Petra Rös-Nickel.

"Para mí es también llevar al norte de Alemania el nombre de Colombia, para que estemos unidos", aseguró el artista, quien reconoce que la presencia del arte colombiano todavía es limitada en este circuito europeo.

Las esculturas que conforman 'Neuronas' están construidas con acero bruñido y acero pintado en poliuretano, y parten de una reflexión sobre las neuronas como elementos esenciales para la energía del cuerpo y la comunicación dentro de las redes interiores del ser humano.

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"Nosotros pensamos que la vida está afuera, pero también la vida está dentro de nosotros mismos, que es la vital: la de moverse, la de razonar, la de ser humano", explicó Beltrán.

La exposición contará también con algunas esculturas de una altura de entre un metro y 1,20 metros que serán exhibidas como piezas de jardín al aire libre.

Beltrán, formado en la Escuela de Artes de Bogotá y en la Universidad Pedagógica Nacional, cuenta con más tres décadas de trayectoria artística dedicada a explorar la tensión entre la materia y el tiempo, a través del hierro, el bronce y el acero.

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El artista ha presentado su trabajo en más de 300 exposiciones en Colombia, Estados Unidos, España, Italia, Venezuela, Perú, Alemania, Puerto Rico, Panamá, Chile, México, El Salvador, Emiratos Árabes, Suiza y China. EFE