El CNE de Ecuador ratifica el veto a la opositora Luisa González a presentarse a las elecciones regionales

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El Consejo Nacional Electoral de Ecuador (CNE) ha rechazado el recurso presentado contra la decisión de la Junta Provincial Electoral de Manabí de rechazar la candidatura a gobernadora de Manabí en las elecciones locales y regionales previstas para el 29 de noviembre..

La moción ha sido aprobada por el pleno del CNE por tres votos a favor y dos abstenciones con el argumento de que González no cumplía con la normativa interna del movimiento indigenista Pachakutik, por el que aspiraba a presentarse tras la descalificación de su propio partido político apoyado por el expresidente ecuatoriano Rafael Correa. El régimen interno de Pachakutik establece que para ser candidato hay que llevar al menos dos años como afiliado a la formación.

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"Nunca olviden a los tres pillos del CNE que se prestaron a tanto, los consejeros Cabrera, Merino y Pita. #NosGobiernanDelincuentes", ha publicado Correa en redes sociales.

La coalición Creo-Sociedad Patriótica ha puesto en valor la decisión. "La ley es la ley. Y se debe cumplir y hacer cumplir", ha argumentado la organización.

El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) ya anuló el pasado 18 de julio la suspensión del movimiento Acción Movilizadora Independiente Generando Oportunidades (AMIGO), apuesta de los partidarios del expresidente Rafael Correa y de Luisa González para los comicios de noviembre. Contra la decisión del CNE cabe aún recurso ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), última instancia administrativa.

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