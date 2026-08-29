Dos canteranos del RCD Mallorca, detenidos por grabar a escondidas un encuentro sexual con una menor

17/03/2025 Un agente de la Unidad de Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional en dependencias policiales. SOCIEDAD POLICÍA NACIONAL

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Dos canteranos del RCD Mallorca, uno de ellos menor de edad, han sido detenidos por grabar a escondidas el encuentro sexual que uno de ellos mantuvo con una menor.

Según han confirmado fuentes del caso a Europa Press tras información publicada por 'Última Hora', los hechos ocurrieron el pasado 14 de agosto.

Los dos hombres acudieron a un domicilio de Palma con la chica con la que uno de ellos, mayor de edad, mantuvo relaciones sexuales consentidas. Mientras tanto, el menor, escondido en un armario, grabó la escena sin saberlo la chica.

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Ambos están acusados de corrupción de menores y se investiga si el mayor de edad mantenía alguna relación con la joven.

El RCD Mallorca, por su parte, ha comunicado que, tan pronto como tuvo conocimiento de los hechos, inició una investigación interna con el objetivo de esclarecer lo sucedido.

Una vez finalizado el correspondiente procedimiento, y tras analizar los hechos y las circunstancias concurrentes, extuingió los contratos de ambos jugadores, por lo que han dejado de pertenecer a la entidad.

El RCD Mallorca ha reiterado su compromiso con el cumplimiento de las normas internas y con los valores que deben regir el comportamiento de todos los integrantes del club.