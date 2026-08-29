De los Mac de silicio a la cúspide de Apple: John Ternus, el sucesor de Tim Cook

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Sarah Yáñez-Richards

Nueva York, 29 ago (EFE).- Apple iniciará una nueva era el 1 de septiembre cuando John Ternus asuma a sus 51 años -la misma edad a la que Tim Cook sucedió a Steve Jobs en 2011- el cargo de director ejecutivo, con lo que se convertirá en el tercer líder de la compañía en tres décadas, para acelerar el despliegue de la inteligencia artificial (IA) y navegar un complejo panorama geopolítico.

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El actual director de ingeniería de hardware lleva un cuarto de siglo en la empresa de Cupertino (California) y ha estado involucrado en prácticamente todos los grandes éxitos recientes de la firma de la manzana mordida: desde las distintas generaciones del iPhone y el iPad hasta el lanzamiento de los AirPods, el Apple Watch y su incursión en la realidad mixta con las Vision Pro.

Uno de los mayores éxitos bajo la gestión de Ternus fue el rediseño de los ordenadores Mac de Apple para utilizar los chips propios de la compañía, los cuales funcionan a mayor velocidad y generan menos calor que los chips de Intel que Apple empleaba anteriormente.

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El listón de Jobs y Cook

Ternus sucederá a dos leyendas empresariales: Steve Jobs desarrolló el producto más lucrativo de la historia, el iPhone, y Tim Cook consiguió impulsar el valor del producto estrella gracias a la cadena de suministro que creó y a los servicios y productos complementarios que lanzó al mercado, lo que convirtió a la empresa en un imperio valorado en 4 billones de dólares.

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Quienes han trabajado con Ternus, un californiano apasionado por las carreras de Porsche en su tiempo libre, lo describen a la prensa especializada como un colaborador excepcional, de carácter templado y que inspira una gran lealtad.

Cook, de 65 años, pasará a ocupar el cargo de presidente ejecutivo del consejo en sustitución de Arthur Levinson, quien pasará a ser consejero independiente principal tras 15 años al frente del consejo de administración.

El director de Apple ha elogiado a su sucesor afirmando que posee "la mente de un ingeniero, el alma de un innovador y el corazón necesario para liderar con integridad y honor".

El ingeniero mecánico por la Universidad de Pensilvania, donde en su juventud destacó como campeón de natación y diseñó brazos mecánicos para tetrapléjicos, afrontará su primera gran prueba el próximo 9 de septiembre, cuando se espera que suba al escenario para el evento de lanzamiento de dispositivos de Apple este otoño.

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Retos por delante

El principal desafío tecnológico para Ternus -quien antes de entrar en Apple trabajó cuatro años en una empresa emergente de realidad virtual- será cerrar la brecha en la carrera de la IA.

Mientras competidores como Google han avanzado a pasos agigantados para incorporar los chatbots más avanzados en sus dispositivos, Apple ha mostrado una estrategia más cautelosa.

La falta de anuncios contundentes sobre su plataforma Apple Intelligence y los retrasos en las nuevas funciones de personalización de Siri han hecho que la compañía dependa de integraciones de IA de terceros.

Ternus también tendrá que demostrar sus dotes diplomáticas en el terreno político, pues Cook destacó por su habilidad para lidiar con las tensiones comerciales entre Washington y Pekín, y logró sortear las políticas arancelarias durante el mandato de Donald Trump.

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Ahora, con renovadas presiones desde la Casa Blanca para trasladar la producción a Estados Unidos, el nuevo consejero delegado deberá gestionar la dependencia de la cadena de suministro china y acelerar la diversificación hacia países como India. EFE