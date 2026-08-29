(AMP) EEUU adquiere del "control mayoritario" de una quinta parte de las reservas de petróleo de Venezuela

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este sábado la adquisición del "control mayoritario" de una quinta parte de las reservas de petróleo de Venezuela tras la firma del "mayor acuerdo petrolero de la historia mundial" con el Gobierno de la presidenta encargada del país, Delcy Rodríguez, una alianza con la que prevé duplicar las reservas estadounidenses y rebajar así el precio de los carburantes en el país.

"¡Estados Unidos acaba de firmar un acuerdo con Venezuela sobre el mayor acuerdo petrolífero de la historia mundial! Bajo mi dirección, el secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario de Guerra, Pete Hegseth, en estrecha colaboración con la muy respetada presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, y a través de una asociación con el sector privado, han conseguido que Estados Unidos obtenga el control mayoritario de más de 65.000 millones de barriles de reservas probadas de petróleo en Venezuela, sin coste alguno para el contribuyente estadounidense", ha afirmado el mandatario estadounidense en una publicación en sus redes sociales.

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De esta manera, Trump ha aseverado que este pacto permitirá "duplicar las reservas de suministro de petróleo" y "reducir de forma sustancial" el precio de los carburantes a largo plazo. Con este anuncio, el líder republicano sitúa el foco político en el encarecimiento de los combustibles, un asunto que venía castigando el bolsillo de las familias norteamericanas y marcando el debate económico nacional.

Asimismo, ha asegurado que esta misma transacción permitirá "al tiempo contribuir a que Venezuela siga avanzando hacia un éxito tremendo y una gran prosperidad", poniendo especial atención a la "floreciente relación" entre su Gobierno y el de Venezuela, liderado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, tras la intervención de Washington y la posterior captura del expresidente venezolano, Nicolás Maduro, el pasado enero.

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El presidente estadounidense tiene previsto reunirse el próximo martes con directivos de las principales petroleras estadounidenses ante los precios persistentemente elevados de la gasolina, avivados por la guerra en Irán, según ha informado la agencia Bloomberg.

El plan representa una intervención moderna sin precedentes en la economía de otro país, que recuerda al control del Gobierno británico sobre los yacimientos petrolíferos de Irán y al reparto de los activos iraquíes entre Estados Unidos y Europa hace un siglo.

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Se trata, además, de una maniobra sin precedentes, susceptible a impugnaciones legales y cambios políticos en Washington. No está claro que el acuerdo de Trump contaría con el pleno respaldo de un futuro presidente estadounidense, ni cómo podría resistir una futura convulsión política en Venezuela.

Venezuela posee las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, estimadas en más de 300.000 millones de barriles, superando así a su principal competidor, Arabia Saudí. Un acuerdo como el anunciado por la Casa Blanca, que otorgue control mayoritario sobre 65.000 millones de esos barriles, representaría más del duplicado de las reservas certificadas actuales de Estados Unidos, que se estiman en torno a los 38.000 millones de barriles.

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Estos 300.000 millones de barriles representan aproximadamente el 17% del suministro mundial, según la Administración de Información Energética de Estados Unidos. A diferencia de otras partes del mundo, donde los geólogos deben buscar petróleo sin explotar, las reservas bajo el suelo venezolano están en gran parte cartografiadas y conocidas, según los expertos. Sin embargo, debido al enorme deterioro de la infraestructura, el país solo produce alrededor del 1% del petróleo mundial, un problema que puede pasar factura a Washington a largo plazo.

RUBIO ESTIMA GRANDES BENEFICIOS EN INVERSIÓN PRIVADA

Por su parte, el secretario de Estado, Marco Rubio, ha celebrado este acuerdo como "una gran victoria" tanto para Estados Unidos como para Venezuela.

"(Este acuerdo) demuestra cómo la audaz política exterior del presidente Trump está impulsando victorias de "América Primero": asegurando reservas estables y petróleo de bajo costo en nuestro Hemisferio y reduciendo los precios de la gasolina aquí en casa", ha incidido el responsable de Exteriores de la Casa Blanca en sus redes sociales.

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Así las cosas, Rubio también ha resaltado que el acuerdo entre Caracas y Washington "traerá casi 100.000 millones de dólares (unos 86.000 millones de euros) en inversión privada" y apoyará, a su vez, "miles de empleos bien remunerados e impulsará la reconstrucción de la economía de Venezuela".

DELCY PREVÉ QUE EL ACUERDO ESTIMULE EL CRECIMIENTO ECONÓMICO DE VENEZUELA

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha sostenido que el acuerdo impulsará el "crecimiento económico" del país y ha informada de que ingresará una recaudación tributaria de 209.000 millones de dólares (alrededor de 180.000 millones de euros) para la economía de Caracas.

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"El acuerdo permitirá incrementar considerablemente la producción de petróleo con la participación de operadores privados. Se contempla el desarrollo de 17 campos estratégicos, con un potencial probado de 65.000 millones de barriles de petróleo, una inversión de más de 100.000 millones de dólares y más de 209.000 millones de dólares en tributos para el Estado", reza el comunicado de Presidencia.

"Estas inversiones contribuirán no solo a la recuperación y modernización de nuestra industria, sino también al crecimiento económico de nuestro país, a la seguridad energética de nuestro hemisferio y a un mayor equilibrio en los mercados internacionales", ha sostenido la mandataria en sus redes sociales.

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Además, ha concluido señalando que su objetivo es "avanzar hacia la consolidación de una potencia energética productora", poniendo sus "inmensas" reservas "al servicio del desarrollo nacional", la "generación de empleos" y el "bienestar" del pueblo venezolano.

EXPANSIÓN CON UNA INFRAESTRUCTURA EN RUINAS

A las pocas horas del anuncio de Trump, fuentes de la agencia Bloomberg ha confirmado que el gigante Chevron está en conversaciones para expandirse en Venezuela con la incorporación de dos nuevos yacimientos petrolíferos a sus operaciones en el país, mientras se están considerando contratos de arrendamiento de hasta 100 años para varios yacimientos.

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El gigante petrolero SLB y el productor independiente Hunt Oil Co. firmaron contratos con el Gobierno venezolano este mismo mes.

La iniciativa de Trump, sin embargo, está plagada de problemas logísticos. Los productores tendrán que lidiar con una infraestructura deteriorada, un suministro eléctrico inestable y responsabilidades ambientales heredadas.

Analistas y expertos de la industria afirman que podría costar más de una década restablecer la producción a los aproximadamente tres millones de barriles diarios que Venezuela bombeaba antes de que su industria petrolera comenzara un colapso que se prolongó durante décadas.

El anuncio de Trump, cabe recordar, tiene lugar en plena guerra de Irán, un conflicto que ha drenado la Reserva Estratégica de Petróleo de Estados Unidos, que se encuentra en aproximadamente el 41% de su capacidad, su nivel más bajo en más de cuatro décadas. El precio promedio de la gasolina regular se situó en 4,09 dólares por galón el jueves, un aumento de más de un tercio desde el inicio del conflicto.