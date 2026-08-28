Una jueza federal vuelve a bloquear la reforma de Trump para limitar el voto por correo

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Washington, 27 ago (EFE).- Una jueza federal de Estados Unidos volvió a bloquear temporalmente este jueves la reforma del presidente Donald Trump para restringir el voto por correo al considerar que su aplicación podría privar del sufragio a miles de electores a poco más de dos meses de las elecciones legislativas de noviembre.

El Tribunal Supremo falló el pasado lunes contra una medida cautelar previa de la jueza Indira Talwani, por bloquear la reforma a partir de una querella prematura, pues entonces el Servicio Postal de EE.UU. (USPS, en inglés) no había publicado las normas finales que aplican para el próximo proceso electoral.

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Hoy la jurista volvió a emitir una orden judicial para bloquear parte de la normativa, ya definitiva, al estimar que es "prácticamente imposible" cumplir con esta antes de las elecciones de mitad de mandato.

La orden impide durante 14 días al USPS imponer los requisitos impugnados que afectan al formato de los sobres o los datos de los votantes y pide al Departamento de Justicia notificar a los funcionarios del Servicio Postal, en un plazo de 24 horas, el acatamiento de la nueva restricción temporal.

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El fallo responde a una demanda interpuesta por 23 estados y el Distrito de Columbia, junto con el gobernador de Pensilvania, contra la regla final de USPS, y de organizaciones civiles contra la orden aprobada por Trump en marzo.

La próxima audiencia está prevista para el próximo 3 de septiembre.

La orden ejecutiva de Trump condiciona el envío de papeletas a votantes que figuren en una lista elaborada previamente por agencias federales y afronta actualmente diferentes litigios en tribunales.

Con el argumento de evitar el fraude electoral, Trump ordenó en marzo al Departamento de Seguridad Nacional elaborar listas de ciudadanos estadounidenses en edad de votar en cada uno de los 50 estados y al Servicio Postal redactar otra relación de votantes elegibles que puedan recibir las papeletas por correo.

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Analistas y expertos consideran que los casos de fraude electoral en EE.UU. son insignificantes. EFE