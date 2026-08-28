Corea del Sur, EE.UU. y Japón celebrarán ejercicios contra misiles nucleares norcoreanos

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Seúl, 28 ago (EFE).- Corea del Sur anunció este viernes que llevará a cabo unas maniobras militares con Estados Unidos y Japón para contrarrestar la amenaza de misiles y armamento nuclear de Corea del Norte, en medio de las aspiraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, de reunirse este año con el líder norcoreano, Kim Jong-un.

"El ejercicio es de carácter defensivo y lo realizan anualmente las tres naciones para contrarrestar las amenazas nucleares y de misiles de Corea del Norte y para salvaguardar la paz y la estabilidad regionales", declaró el Estado Mayor Conjunto (JCS) surcoreano en un comunicado, recoge la agencia de noticias local Yonhap.

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Conocido como Freedom Edge, el ejercicio comenzará el 7 de septiembre en aguas internacionales al este y al sur de la isla surcoreana de Jeju, extendiéndose hasta el 11 de septiembre.

El anuncio de estas maniobras multidominio, que Pionyang ha criticado repetidamente en el pasado, llega después de que Estados Unidos ordenara la reducción de las maniobras Ulchi Freedom Shield (UFS), que concluyeron el pasado viernes pese a que originalmente debían celebrarse hasta este sábado.

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Corea del Sur señaló además el pasado lunes que Estados Unidos canceló su participación en unos ejercicios militares de desembarco anfibio, tras alegar restricciones operativas derivadas de la guerra con Irán.

Trump criticó el pasado 16 de agosto las maniobras UFS aludiendo a su "muy buena relación" con Kim, dijo que las maniobras mandan una señal "inapropiada" a Pionyang, y aseguró que espera reunirse con el mandatario norcoreano antes de que acabe el año. EFE

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