Buque paga récord de 5,3 millones de dólares en una subasta para cruzar el Canal de Panamá

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Ciudad de Panamá, 27 ago (EFE).- Un buque pagó el récord de 5,3 millones de dólares en una subasta para cruzar el Canal de Panamá, confirmó este jueves la administradora designada de la vía, Ilya Espino de Marotta.

El Canal de Panamá, por el que pasa entre el 3 % y el 5 % del comercio mundial, ofrece un sistema de reservas para el tránsito y uno de subastas para aquellos buques sin un cruce programado con antelación.

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La noche de este jueves había 120 buques en espera para cruzar el paso navegable: 104 con reserva y 16 sin ella. No todos las naves sin un tránsito reservado optan por la subasta.

"Correcto, sí", respondió Espino a los periodistas al pedirle confirmar la cifra de 5,3 millones de dólares pagada por una naviera surcoreana, que de acuerdo con un reporte de Bloomberg es la SK Gas LTD, cuyo buque cruzará el próximo 1 de septiembre con una carga de gas licuado de petróleo (GLP).

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La de 5,3 millones de dólares es "la mayor cantidad" pagada en una subasta, dijo Espino, que además reveló que "últimamente" han habido "tres así, un poquito altas", sin más detalles.

La administradora designada no descartó que los precios en las pujas sigan creciendo, ya que dependen de las condiciones del mercado, "de la premura del buque, de la ruta, de los compromisos" de la naviera.

"Nosotros ofrecemos subastas diarias, todas tienen un precio base y el mercado es el que dicta el precio (final). Son tres subastas diarias, una en la esclusa neopanamax (la ampliación) y dos en la panamax (las esclusas centenarias)", añadió Espino en declaraciones a los periodistas en el marco de la Feria Internacional del Libro.

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El costo de estos cruces de última hora comenzaron a dispararse en el segundo trimestre de este año, con precios por encima del millón de dólares, lo que no ha tomado por sorpresa al paso navegable en medio de la incertidumbre que genera en el mercado la ya prolongada crisis en Oriente Medio.

"Estos resultados reflejan fluctuaciones temporales del mercado y no corresponden a una tarifa establecida por el Canal de Panamá", sostuvo este jueves la administración de la vía en un comentario solicitado por EFE.

El sistema de subastas utiliza "espacios horarios específicos ya incorporados en el calendario del Canal para este fin y no afecta a los buques con reservas confirmadas ni altera el orden de tránsito establecido", explicó la entidad estatal autónoma.

El Canal de Panamá, único de agua dulce en el mundo, atiende principalmente las rutas de la Costa Este de Estados Unidos-Asia; Costa Este de EEUU-Costa Oeste de Suramérica, y Europa-Costa Oeste de Suramérica.

A partir del próximo 3 de septiembre reducirá de una media de 36 a 34 los tránsitos diarios, y a 32 a partir del 15 de ese mes, como parte de una serie de medidas para ahorrar agua dada la previsión de una sequía fuerte por El Niño.

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Estas medidas incluyen también una restricción paulatina del calado - la parte sumergida del barco - hasta llegar a los 44 pies, como confirmó este jueves Espino. El Canal ofrece un calado máximo de 50 pies.

Con estas restricciones "hay menos oportunidades de conseguir una reserva, entonces, los cupos (de subasta) que están disponibles tienen mayor valor para algunos clientes que tienen una necesidad importante", reconoció Espino. EFE